ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Hugo Boss auf 60 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach dem Strategie-Update von 67 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern habe ein weiteres schwieriges Jahr vor sich, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Experte passte seine Schätzungen an die am Vortag veröffentlichten Konzernziele an. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn und stellt erst für 2027 Besserung in Aussicht. Analyst Frey zeigte sich aber überzeugt, dass Hugo Boss letztendlich sein Margenziel von 12 Prozent erreichen dürfte, weshalb er bei seiner Kaufempfehlung bleibe./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Hugo Boss

