EQS-AFR: Medios AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Medios AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Medios AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



04.12.2025 / 15:51 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Medios AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://investors.medios.group/reporting-center

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://investors.medios.group/en/reporting-center

04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Medios AG Heidestraße 9 10557 Berlin Deutschland Internet: www.medios.group

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2240664 04.12.2025 CET/CEST