Trading-Chance Hermes: Luxus geht immer!

Während einige Branchen sehr zyklisch sind, sieht man dieses Problem bei Luxusgütern kaum bis gar nicht. Da hier das Klientel sehr wohlhabende und finanziell nicht abhängige Menschen sind, ist selbst in konjunkturellen Flauten stets Geld da, um sich etwas zu gönnen. Auf Hermes trifft genau das auch zu. Die Qualität der Aktie ist unter anderem daran erkennbar, dass die Dividende seit 27 Jahren NICHT gesenkt wurde.

Was macht Hermes International?

Zu den Geschäftsfeldern von Hermès International zählen Luxury Goods wie Lederwaren, Kleidung, Accessoires, Schuhe und Schmuck. Leather Goods & Saddlery sind traditionelle Sparten des Unternehmens, wo hochwertige Handtaschen, Reisegepäck und Reitsportartikel angeboten werden. Im Segment Clothing and Accessories entwickelt und vertreibt Hermès Kleidung sowie Mode-Accessoires für Damen und Herren. Das Segment Silk & Textiles beinhaltet die Produktion und den Verkauf von Seidenprodukten und anderen Textilien, für die Hermès bekannt ist, wie zum Beispiel die ikonischen Hermès-Tücher. In der Sparte Perfumes produziert Hermes eigene Duftlinien. Zudem betätigt sich Hermès International im Home & Living Bereich, in dem es Einrichtungsgegenstände und Heimtextilien anbietet. Das Unternehmen unterhält weltweit ein umfassendes Netzwerk von eigenen Boutiquen und Verkaufsstellen sowie einen Online-Vertrieb.

Fundamentale Entwicklung

Binnen der vergangenen 10 Jahre steigerte das Unternehmen seinen Profit von damals 9,26 Euro auf heute über 42 Euro je Aktie. Der Operative Cashflow verbesserte sich im gleichen Zeitraum von 11,46 auf 50 Euro pro Anteilsschein. Das unterstreicht umso mehr, wie unabhängig Luxusmarken von der Konjunktur sind, als wir speziell seit 2020 erhebliche Gewinnsteigerungen hatten, in dieses Zeitfenster jedoch mit Corona und dem Ukraine-Krieg zwei Krisen fielen. Die Verschuldung ist mit 9% sehr niedrig, während die Netto-Marge mit mehr als 28 Prozent außergewöhnlich hoch ist. An der Börse ist das Unternehmen derzeit mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 48 leicht über dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 44 bewertet.

Nahe am Support

Seit der Erstnotiz am 3. Januar 1994 vervielfachte sich der Aktienkurs von damals 10 Euro auf zwischenzeitlich knapp 3000 Euro. Damit wird die Erfolgsstory des Unternehmens einmal mehr auch im Kursverlauf widergespiegelt. Nach einer Beschleunigung des Aufwärtstrends, bis hin zu einem senkrechten Anstieg an die 3000er-Marke, erfährt der Kurs derzeit eine Korrektur. Diese befördert den Aktienkurs in die Nähe von wichtigen horizontalen Unterstützungslinien, die bei 1888 und 1641 Euro gelegen sind. Der Aufwärtstrend verläuft gegenwärtig bei ebenfalls 1641 Euro, somit die Bedeutung der Unterstützungszone zusätzlich verfestigt wird.

Antizykliker können einen Test des beschriebenen Unterstützungsbereichs für einen Kauf (oder falls bereits engagiert) für einen Zukauf nutzen.

Quelle: www.tradingview.com

Vergleich mit den größten Konkurrenten

Hermès konkurriert hauptsächlich mit anderen Luxusgüterkonzernen wie LVMH und Kering. Während LVMH der größere Konzern ist, zeichnet sich Hermès durch höhere operative und Nettomargen aus, die auf eine stärkere Konzentration und weniger breit gefächerte Aktivitäten zurückzuführen sind. Hermès erzielt auch ein höheres durchschnittliches Umsatzwachstum pro Jahr im Vergleich zu LVMH und ist bekannt für seine strategische Produktverknappung, die die Marke zu einem ultimativen Statussymbol macht.

Vergleich mit LVMH

· Größe: LVMH ist mit einem Umsatz von rund $85 Milliarden deutlich größer als Hermès mit knapp $13 Milliarden.

· Profitabilität: Hermès hat höhere operative Margen (ca. 43 %) und Nettomargen (ca.28%) als LVMH (26% bzw. 19%).

· Wachstum: Hermès hat ein höheres durchschnittliches Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre (ca.19%) im Vergleich zu LVMH (14%).

· Strategie: LVMH ist ein breit gefächerter Konzern, während Hermès sich stärker auf seine Kernkompetenzen konzentriert und eine Strategie der bewussten Verknappung verfolgt.

Vergleich mit Kering

· Kering ist neben LVMH ein weiterer großer französischer Luxusgüterkonzern, gegen den Hermès ebenfalls konkurriert.

· Hermès wird von Investoren als "Primus" angesehen, da es sich in der Vergangenheit besser behauptet hat, was sich in einer höheren Bewertung der Aktie widerspiegelt.

Stärken von Hermès

· Handwerkskunst: Hermès ist bekannt für seine außergewöhnliche Handwerkskunst, bei der Produkte oft von erfahrenen Handwerkern in aufwändigen Prozessen hergestellt werden, manchmal unter Verwendung spezieller, hochqualitativer Materialien.

· Produktstrategie: Durch bewusste Verknappung von Produkten und Verzicht auf kurzfristige Trends hat Hermès eine Aura der Exklusivität und Begehrlichkeit geschaffen, die sich als sehr nachhaltig erwiesen hat.

· Geschäftsmodell: Das traditionelle Familienunternehmen setzt auf langfristige Strategien, die sich in stabilen und hohen Margen niederschlagen, und hat sich erfolgreich gegen Übernahmeversuche gewehr

Fazit

Das Unternehmen ist ausgezeichnet aufgestellt, hochprofitabel und nur geringfügig verschuldet. Im Vergleich zur Konkurrenz punktet Hermes in mehreren wichtigen Aspekten und erscheint damit absolut attraktiv für ein mittel- bis langfristiges Engagement. Der nahe gelegene Supportbereich im Chart eröffnet auch aus technischer Perspektive einen Einstieg. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, mit dem Sie an einem potenziell positiven zukünftigen Verlauf der Aktie partizipieren können. Nachfolgend wollen wir Ihnen das Produkt vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Hermes Int.

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 1220,831 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 2104 Euro ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,28. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ7RXQ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3000 Euro

Unterstützungen: 1641 und 1888 Euro

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Hermes Int.

Basiswert Hermès International SA WKN PJ7RXQ ISIN DE000PJ7RXQ8 Basispreis 1220,831 Euro K.O.-Schwelle 1220,831 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,28 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

