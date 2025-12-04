W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Volkswagen: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur stehen

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

DRESDEN (dpa-AFX) - In der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen (VW ) in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden soll ein Innovationscampus entstehen. Deutschlands größter Autobauer, der Freistaat Sachsen und die Technische Universität (TU) Dresden gehen dafür eine strategische Partnerschaft ein, wie Volkswagen Sachsen mitteilte.

Geplant ist ein Innovationszentrum für zentrale Technologiefelder, darunter Künstliche Intelligenz, Robotik, Mikroelektronik und Chip-Design. Die TU werde künftig fast die Hälfte der Flächen in dem Dresdner Werk nutzen. VW und TU wollen in den kommenden sieben Jahren dafür insgesamt mehr als 50 Millionen Euro investieren, hieß es.

"Wir haben uns die Entscheidung, die Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur nach mehr als 20 Jahren zu beenden, nicht leicht gemacht", sagte der Markenvorstand von Volkswagen Pkw, Thomas Schäfer. "Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten war sie jedoch zwingend erforderlich." Umso wichtiger sei es, dass jetzt ein tragfähiges Zukunftskonzept stehe. Dafür hatten die Parteien eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben.

Beschäftigte sollen vorerst bleiben

Mitte Dezember endet in der Gläsernen Manufaktur planmäßig die Serienproduktion des Elektroautos ID.3. Die 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen vorerst ihren Arbeitsplatz in Dresden behalten, hieß es. Den Beschäftigten, deren Tätigkeiten künftig entfallen, sollen demnach Alternativen angeboten werden. Dazu zählten auch Standortwechsel und Aufhebungsverträge.

Die Gläserne Manufaktur, die einmal als Prestigeprojekt von VW galt, wurde 2001 als Produktionsstätte für das VW-Oberklasse-Modell Phaeton eröffnet. 2016 wurde dessen Fertigung eingestellt und später der e-Golf produziert. Ab Januar 2026 soll das Werk nun umgebaut werden, als Auslieferungsstandort aber erhalten bleiben./hdo/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Sparkurs geplant
Porsche-Management strebt weitere massive Einsparungen anheute, 09:18 Uhr · dpa-AFX
Porsche-Management strebt weitere massive Einsparungen an
Vorstandsvorsitzender
Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyistgestern, 14:10 Uhr · dpa-AFX
Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist
Krise der Autobranche
VW-Chef Blume will Sparkurs vorantreibengestern, 15:35 Uhr · dpa-AFX
VW-Chef Blume will Sparkurs vorantreiben
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden