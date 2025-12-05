W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Weniger als im Vormonat

Airbus liefert im November 72 Flugzeuge aus

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: Bjoern Wylezich/Shutterstock.com

Paris, 05. Dez (Reuters) - Der weltweit größte Flugzeugbauer Airbus hat im November weniger Maschinen an die Kunden übergeben als im Vormonat.

Insgesamt seien 72 Maschinen ausgeliefert worden, teilte der Boeing-Rivale am Freitag mit. Im Oktober waren es noch 78 Maschinen, im November 2024 waren es 84. Seit Jahresbeginn summieren sich die Auslieferungen auf 657 Flugzeuge.

Erst vor wenigen Tagen hatte Airbus sein Ziel für das Gesamtjahr auf 790 Flugzeuge gekappt. Ein Grund dafür sind fehlerhafte Rumpfteile, die beim Bestseller A320 verbaut worden sind. Betroffen sind sowohl halbfertige Flugzeuge als auch solche in Kundenhand. Airbus muss nun mehr als 600 Maschinen unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls die fehlerhaften Teile austauschen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Renk hoch, Hensoldt runter
Bank of America bewegt Rüstungheute, 08:49 Uhr · dpa-AFX
Bank of America bewegt Rüstung
Weltgrößter Flugzeugbauer
Airbus liefert nach Rumpf-Panne weniger Flugzeuge aus03. Dez. · Reuters
Airbus liefert nach Rumpf-Panne weniger Flugzeuge aus
Rheinmetall, Renk, Hensoldt
Rüstungswerte steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa02. Dez. · dpa-AFX
Rüstungswerte steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden