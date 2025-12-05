Airbus liefert im November 72 Flugzeuge aus

Paris, 05. Dez (Reuters) - Der weltweit größte Flugzeugbauer Airbus hat im November weniger Maschinen an die Kunden übergeben als im Vormonat.

Insgesamt seien 72 Maschinen ausgeliefert worden, teilte der Boeing-Rivale am Freitag mit. Im Oktober waren es noch 78 Maschinen, im November 2024 waren es 84. Seit Jahresbeginn summieren sich die Auslieferungen auf 657 Flugzeuge.

Erst vor wenigen Tagen hatte Airbus sein Ziel für das Gesamtjahr auf 790 Flugzeuge gekappt. Ein Grund dafür sind fehlerhafte Rumpfteile, die beim Bestseller A320 verbaut worden sind. Betroffen sind sowohl halbfertige Flugzeuge als auch solche in Kundenhand. Airbus muss nun mehr als 600 Maschinen unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls die fehlerhaften Teile austauschen.