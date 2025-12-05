ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Schott Pharma auf 24,70 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Der operative Gewinnkonsens dürfte um 11 Prozent sinken. Die Nachfrageschwäche bei Glasspritzen sei neu. Es stelle sich die Frage, ob sie kundenspezifisch sei./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
WechselBörsenneulinge TKMS und Aumovio ziehen in MDax ein - Dax bleibt unverändertgestern, 07:26 Uhr · Reuters
Aktie unter DruckSchott Pharma auf Rekordtief nach schwachen Zielvorgabenheute, 10:05 Uhr · dpa-AFX
Mögliche IndexanpassungenJPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändert02. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung