ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Schott Pharma auf 24,70 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Der operative Gewinnkonsens dürfte um 11 Prozent sinken. Die Nachfrageschwäche bei Glasspritzen sei neu. Es stelle sich die Frage, ob sie kundenspezifisch sei./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT

