EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Ergebnisrückgang im Q3 2025/26 – Prognose eines Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau bleibt bestehen

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Ergebnisrückgang im Q3 2025/26 – Prognose eines Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau bleibt bestehen



05.12.2025 / 18:58 CET/CEST

Bornheim (Pfalz), 5. Dezember 2025

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405) geht auf Basis vorläufiger Zahlen im Q3 2025/26 (1. September 2025 bis 30. November 2025) bei abgeschwächtem Umsatzwachstum von einem reduzierten Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal aus.

Der Nettoumsatz stieg in diesem Zeitraum um 2,2% auf 1.538,7 Mio. EUR (Q3 2024/25: 1.505,1 Mio. EUR) und fiel schwächer als erwartet aus. Damit konnten die gestiegenen Kosten nicht vollständig durch das Umsatzwachstum kompensiert werden. Das Adjusted EBIT sank daher um 21,0% auf 27,3 Mio. EUR (Q3 2024/25: 34,6 Mio. EUR).

Die ursprüngliche Prognose vom 21. Mai 2025 bleibt bestehen. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 weiterhin einen Nettoumsatz auf oder leicht über* dem Vorjahresniveau (6.200 Mio. EUR) und ein Adjusted EBIT auf** dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25 (269,5 Mio. EUR). Ein Adjusted EBIT in der oberen Hälfte der Prognose-Bandbreite ist damit aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, jedoch derzeit nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario.

Prognose-Nomenklatur:

* Umsatz: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -2% bis +2% | „Leicht“ = +/- 2% bis +/-6% | „Deutlich“ = >+/-6%.

** Adjusted EBIT: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -5% bis +5% | „Leicht“ = +/- 5% bis +/-12% | „Deutlich“ = >+/-12%.

Die vorläufigen Zahlen für Q3/9M 2025/26 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Mio. € Q3 2025/26 Q3 2024/25 Veränderung in % 9M 2025/26 9M 2024/25 Veränderung in % Nettoumsatz 1.538,7 1.505,1 +2,2 5.137,8 4.950,8 +3,8 Adjusted EBIT 27,3 34,6 -21,0 299,5 300,0 -0,2

Die endgültigen Finanzergebnisse für Q3/9M 2025/26 werden am 19. Dezember 2025 veröffentlicht. An diesem Tag findet auch eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt.

Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/alternative-leistungskennzahlen/

Kontakt:

Antje Kelbert

Leiterin Investor Relations

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Tel. +49 (0) 6348 602444

antje.kelbert@hornbach.com

Ende der Insiderinformation

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
ISIN: DE0006083405

