EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Ergebnisrückgang im Q3 2025/26 – Prognose eines Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau bleibt bestehen
05.12.2025 / 18:58 CET/CEST
Bornheim (Pfalz), 5. Dezember 2025
Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405) geht auf Basis vorläufiger Zahlen im Q3 2025/26 (1. September 2025 bis 30. November 2025) bei abgeschwächtem Umsatzwachstum von einem reduzierten Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal aus.
Der Nettoumsatz stieg in diesem Zeitraum um 2,2% auf 1.538,7 Mio. EUR (Q3 2024/25: 1.505,1 Mio. EUR) und fiel schwächer als erwartet aus. Damit konnten die gestiegenen Kosten nicht vollständig durch das Umsatzwachstum kompensiert werden. Das Adjusted EBIT sank daher um 21,0% auf 27,3 Mio. EUR (Q3 2024/25: 34,6 Mio. EUR).
Die ursprüngliche Prognose vom 21. Mai 2025 bleibt bestehen. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 weiterhin einen Nettoumsatz auf oder leicht über* dem Vorjahresniveau (6.200 Mio. EUR) und ein Adjusted EBIT auf** dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25 (269,5 Mio. EUR). Ein Adjusted EBIT in der oberen Hälfte der Prognose-Bandbreite ist damit aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, jedoch derzeit nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario.
Prognose-Nomenklatur:
* Umsatz: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -2% bis +2% | „Leicht“ = +/- 2% bis +/-6% | „Deutlich“ = >+/-6%.
** Adjusted EBIT: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -5% bis +5% | „Leicht“ = +/- 5% bis +/-12% | „Deutlich“ = >+/-12%.
Die vorläufigen Zahlen für Q3/9M 2025/26 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
|Mio. €
|Q3 2025/26
|Q3 2024/25
|Veränderung in %
|9M 2025/26
|9M 2024/25
|Veränderung in %
|Nettoumsatz
|1.538,7
|1.505,1
|+2,2
|5.137,8
|4.950,8
|+3,8
|Adjusted EBIT
|27,3
|34,6
|-21,0
|299,5
|300,0
|-0,2
Die endgültigen Finanzergebnisse für Q3/9M 2025/26 werden am 19. Dezember 2025 veröffentlicht. An diesem Tag findet auch eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt.
Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/alternative-leistungskennzahlen/
Kontakt:
Antje Kelbert
Leiterin Investor Relations
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Tel. +49 (0) 6348 602444
antje.kelbert@hornbach.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Le Quartier Hornbach 19
|67433 Neustadt
|Deutschland
|ISIN:
|DE0006083405
|WKN:
|608340
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2241346
