W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1645 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1645 (Donnerstag: 1,1666) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8587 (0,8571 Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87270 (0,87450) britische Pfund, 180,76 (180,55) japanische Yen und 0,9365 (0,9340) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Euro zum Dollar knapp im Minusgestern, 21:05 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro gibt etwas nachgestern, 07:49 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro stabil zum US-Dollarheute, 07:53 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden