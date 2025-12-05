Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1645 US-Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1645 (Donnerstag: 1,1666) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8587 (0,8571 Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87270 (0,87450) britische Pfund, 180,76 (180,55) japanische Yen und 0,9365 (0,9340) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/mis
