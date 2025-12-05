W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

05.12.2025 / 09:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      05.12.2025
     Kursziel:                  EUR 186,70 (bislang: EUR 179,50)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Deutlicher Ausbau der Kreatin-Produktion

Gestern hat Alzchem den Beschluss über ein Investitionsprogramm in Höhe von
rund EUR 120 Mio. für den Neubau einer weitgehend automatisierten
Produktionsanlage für Kreatin, dessen Vorprodukte und der vorgelagerten
Infrastruktur bekanntgegeben. Angabe gemäß wird aus diesem Projekt ein
zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im unteren dreistelligen
Millionenbereich erwartet. Die Inbetriebnahme der vom BMWE geförderten
Kapazitätserweiterungsanlage soll stufenweise ab H2/2027e erfolgen.

Das Kreatin-Segment hat für Alzchem aus unserer Sicht strategische
Bedeutung, da es nicht nur ein margenträchtiges Geschäftsfeld adressiert,
das weniger konjunktursensitiv ist als die klassische Basischemie, sondern
auch, weil Alzchem als einziger europäischer Anbieter hochreinen Kreatins
einen klaren Qualitätsvorteil gegenüber asiatischen Anbietern besitzt und
diesen durch Skalierung stärken kann. Gleichzeitig wird Kreatin zunehmend
auch außerhalb des sportorientierten Segments nachgefragt: Strukturelle
Treiber sind u. a. das steigende Interesse an leistungsunterstützenden
Substanzen im Alltag, gesundheitliche Präventionsstrategien etwa gegen
Sarkopenie (altersbedingter Muskelabbau), Frailty bei älteren Menschen oder
Stoffwechselerkrankungen. Hier kann Alzchem mit seiner Positionierung als
Premiumanbieter durch die Erschließung neuer Produktkategorien (z. B.
funktionelle Lebensmittel) die potenzielle Zielgruppe sukzessive erweitern
und die Abhängigkeit von industriellen Kunden verringern.

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und der daraus
erzielbaren Cashflows heben wir unser aus einem dreiphasigen
DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel (Base-Case-Szenario) auf EUR 186,70
von EUR 179,50 je Aktie an und bestätigen angesichts einer von uns
erwarteten Kursperformance (ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich
erwarteten Dividenden) von 38,7% unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem
Group AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=883c70efe57ec846f0a5040cda3b5c9c

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=802be421-d1b2-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2241044 05.12.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alzchem Group AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden