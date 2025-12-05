Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH 05.12.2025 / 09:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 05.12.2025 Kursziel: EUR 186,70 (bislang: EUR 179,50) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Deutlicher Ausbau der Kreatin-Produktion Gestern hat Alzchem den Beschluss über ein Investitionsprogramm in Höhe von rund EUR 120 Mio. für den Neubau einer weitgehend automatisierten Produktionsanlage für Kreatin, dessen Vorprodukte und der vorgelagerten Infrastruktur bekanntgegeben. Angabe gemäß wird aus diesem Projekt ein zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im unteren dreistelligen Millionenbereich erwartet. Die Inbetriebnahme der vom BMWE geförderten Kapazitätserweiterungsanlage soll stufenweise ab H2/2027e erfolgen. Das Kreatin-Segment hat für Alzchem aus unserer Sicht strategische Bedeutung, da es nicht nur ein margenträchtiges Geschäftsfeld adressiert, das weniger konjunktursensitiv ist als die klassische Basischemie, sondern auch, weil Alzchem als einziger europäischer Anbieter hochreinen Kreatins einen klaren Qualitätsvorteil gegenüber asiatischen Anbietern besitzt und diesen durch Skalierung stärken kann. Gleichzeitig wird Kreatin zunehmend auch außerhalb des sportorientierten Segments nachgefragt: Strukturelle Treiber sind u. a. das steigende Interesse an leistungsunterstützenden Substanzen im Alltag, gesundheitliche Präventionsstrategien etwa gegen Sarkopenie (altersbedingter Muskelabbau), Frailty bei älteren Menschen oder Stoffwechselerkrankungen. Hier kann Alzchem mit seiner Positionierung als Premiumanbieter durch die Erschließung neuer Produktkategorien (z. B. funktionelle Lebensmittel) die potenzielle Zielgruppe sukzessive erweitern und die Abhängigkeit von industriellen Kunden verringern. Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und der daraus erzielbaren Cashflows heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel (Base-Case-Szenario) auf EUR 186,70 von EUR 179,50 je Aktie an und bestätigen angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance (ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden) von 38,7% unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=883c70efe57ec846f0a5040cda3b5c9c Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=802be421-d1b2-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2241044 05.12.2025 CET/CEST °