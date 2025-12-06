Wochenrückblick – Warten auf einen möglichen Zinsentscheid

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Nach monatelanger Debatte entscheidet der Bundestag am Freitag über das Rentenpaket von Union und SPD. China will den Export seltener Erden erleichtern. Derweil konnte die Zahl neuer Elektroautos in Deutschland im November einen starken Zuwachs verzeichnen. Unternehmensnachrichten gab es von Airbus, Aumovio, TTKMS, Amazon, Netflix und Meta.





Globaler Aktienmarkt – Positive Woche für den DAX® und Nadaq-100®



Am Freitagmorgen lag der DAX® rund 0,75 % über dem Schlusskurs der Vorwoche. Der Nasdaq-100 Index® legte bis zum Handelsschluss am Donnerstag um etwa 0,6 % gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche zu. Der S&P 500® und der Dow Jones® schlossen am Donnerstag nahezu unverändert im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs.



