Abwartende Investoren lassen Schweizer Börse schwächeln

Zürich, 09. Dez (Reuters) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an der Schweizer Börse mit Käufen zurückgehalten.

Der SMI verlor bis kurz vor Handelsschluss 0,4 Prozent auf 12.928 Punkte und steuerte damit auf das Ende einer dreitägigen Gewinnserie zu. Mit Spannung warteten Börsianer auf die im Tagesverlauf beginnende Sitzung der US-Notenbank. Im Fokus stehen dabei Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung. Eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte am Mittwoch gilt als so gut wie sicher. Auch die Haushaltsquerelen in Frankreich rückten in den Blick der Anleger. Der französischen Regierung droht bei der Abstimmung über den Sozialhaushalt eine Niederlage. Ein Scheitern des entsprechenden Gesetzes könnte eine Finanzierungslücke von bis zu 30 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen, das Rentensystem und die Sozialleistungen des Staates hinterlassen - fast doppelt so viel wie ursprünglich gedacht.

Schlusslicht unter den Schweizer Standardwerten waren Swiss Re mit einem Minus von 2,2 Prozent. Zuvor hatten Citigroup und Berenberg die Empfehlung für die Aktien des Rückversicherers gesenkt. Die Titel des auf die USA ausgerichteten Baustoffkonzerns Arimaze ermäßigten sich um 2,1 Prozent. Der Pharmakonzern Roche verlor trotz mehrerer positiver Produktenachrichten leicht an Boden. Dagegen rückte der Versicherer Zurich um 1,6 Prozent vor. Der Logistiker Kühne+Nagel verteuerte sich um 1,4 Prozent.

