DOW Rekordlaune | AVGO schwächelt | Trump gibt Hanf frei

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Dow auf Rekordkurs – Rotation raus aus Tech, rein in Value, Financials, Health Care und Industrials.

Broadcom trotz starkem AI-Ausblick unter Druck, der Markt nimmt Gewinne im AI-Trade mit.

Lululemon springt nach CEO-Rücktritt und Q3-Beat zweistellig nach oben, RH legt nach gemischten Zahlen vorbörslich zu.

Tilray explodiert, nachdem Berichte über eine Lockerung der US-Marihuana-Regeln kursieren.

S&P 500 und Dow auf Allzeithoch, der Nasdaq hinkt hinterher – die „Magnificent 7“ verlieren etwas an Zugkraft.

Kleinkapitalisierte Werte drehen auf: Der Russell 2000 markiert ein neues Rekordhoch und führt die Wochenerholung an.

Der dritte Fed-Zinsschnitt des Jahres befeuert die Hoffnung auf eine breitere Jahresendrally jenseits der großen Tech-Namen.

Die große Frage: Setzt sich die Marktbreite durch – oder holen sich die Anleger die AI-Highflyer schneller zurück, als viele denken?



