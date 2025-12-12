W​e​r​b​u​n​g ausblenden

DOW Rekordlaune | AVGO schwächelt | Trump gibt Hanf frei |

Markus Koch · Uhr
Artikel teilen:

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

Dow auf Rekordkurs – Rotation raus aus Tech, rein in Value, Financials, Health Care und Industrials.
Broadcom trotz starkem AI-Ausblick unter Druck, der Markt nimmt Gewinne im AI-Trade mit.
Lululemon springt nach CEO-Rücktritt und Q3-Beat zweistellig nach oben, RH legt nach gemischten Zahlen vorbörslich zu.
Tilray explodiert, nachdem Berichte über eine Lockerung der US-Marihuana-Regeln kursieren.
S&P 500 und Dow auf Allzeithoch, der Nasdaq hinkt hinterher – die „Magnificent 7“ verlieren etwas an Zugkraft.
Kleinkapitalisierte Werte drehen auf: Der Russell 2000 markiert ein neues Rekordhoch und führt die Wochenerholung an.
Der dritte Fed-Zinsschnitt des Jahres befeuert die Hoffnung auf eine breitere Jahresendrally jenseits der großen Tech-Namen.
Die große Frage: Setzt sich die Marktbreite durch – oder holen sich die Anleger die AI-Highflyer schneller zurück, als viele denken?

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *


#finanzmarkt #eröffnungsglocke

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
U
US Tech 100
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Broadcom
Tilray
Lululemon Athletica
Dow
NASDAQ
RH
Bell AG
Ai Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden