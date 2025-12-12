DOW Rekordlaune | AVGO schwächelt | Trump gibt Hanf frei |
Dow auf Rekordkurs – Rotation raus aus Tech, rein in Value, Financials, Health Care und Industrials.
Broadcom trotz starkem AI-Ausblick unter Druck, der Markt nimmt Gewinne im AI-Trade mit.
Lululemon springt nach CEO-Rücktritt und Q3-Beat zweistellig nach oben, RH legt nach gemischten Zahlen vorbörslich zu.
Tilray explodiert, nachdem Berichte über eine Lockerung der US-Marihuana-Regeln kursieren.
S&P 500 und Dow auf Allzeithoch, der Nasdaq hinkt hinterher – die „Magnificent 7“ verlieren etwas an Zugkraft.
Kleinkapitalisierte Werte drehen auf: Der Russell 2000 markiert ein neues Rekordhoch und führt die Wochenerholung an.
Der dritte Fed-Zinsschnitt des Jahres befeuert die Hoffnung auf eine breitere Jahresendrally jenseits der großen Tech-Namen.
Die große Frage: Setzt sich die Marktbreite durch – oder holen sich die Anleger die AI-Highflyer schneller zurück, als viele denken?
