Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Sicherheitsstrategie der USA/Europa

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die 'Nürnberger Nachrichten' zu Sicherheitsstrategie der USA/Europa:

"Die Antwort darauf kann nur lauten: Es braucht eine selbstbewusstere, einigere Staatengemeinschaft der liberalen Demokratien, mehr und nicht weniger Europa. Zu oft ist die EU nur auf dem Papier stark - weil sie sich nicht auf eine gemeinsame Politik einigen kann. Die aber ist zwingend, um sich endlich behaupten zu können - militärisch, politisch und wirtschaftlich. Amerika hat die Scheidung eingereicht. Europa sollte nicht darauf hoffen, dass diese Trennung nur vorübergehend ist."/yyzz/DP/men

