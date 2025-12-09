Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Sicherheitsstrategie der USA/Europa
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die 'Nürnberger Nachrichten' zu Sicherheitsstrategie der USA/Europa:
"Die Antwort darauf kann nur lauten: Es braucht eine selbstbewusstere, einigere Staatengemeinschaft der liberalen Demokratien, mehr und nicht weniger Europa. Zu oft ist die EU nur auf dem Papier stark - weil sie sich nicht auf eine gemeinsame Politik einigen kann. Die aber ist zwingend, um sich endlich behaupten zu können - militärisch, politisch und wirtschaftlich. Amerika hat die Scheidung eingereicht. Europa sollte nicht darauf hoffen, dass diese Trennung nur vorübergehend ist."/yyzz/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusUnilever spaltet Magnum ab
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße