Salesforce: Das 330%ige Wachstum bei Agentforce macht den Konzern zum KI-Powerhaus!

Salesforce setzt voll auf Agentforce – die neue Generation digitaler KI-Arbeitskräfte, die Prozesse automatisiert, Mitarbeiter entlastet und das Kundenerlebnis spürbar verbessert. Die Nachfrage nach diesen KI-Agenten zieht weltweit rasant an. Besonders beeindruckend: Der Agentforce-Umsatz explodierte zuletzt um 330 Prozent und bildet das Rückgrat des von Salesforce angehobenen Jahresausblicks. Damit wächst die Zuversicht, dass Salesforce seinen Kurs Richtung 60-Milliarden-Umsatz bis 2030 behaupten kann.

Salesforce-Zukunft ist Agentforce: Die KI-gesteuerte Arbeitskraft!

Der Anbieter von Software für das Kundenbeziehungsmanagement hat sich zu einem KI-Unternehmen für digitale Arbeitskräfte gewandelt. Agentforce ist Salesforces Kernstück der KI-Strategie und definiert sich als eine stets verfügbare, digitale Arbeitskraft, die entwickelt wurde, um jeden Mitarbeiter, jede Abteilung und jeden Geschäftsprozess zu ergänzen und das Kundenerlebnis zu optimieren. Die Technologie nutzt die Data 360-Plattform, um kontextbezogene und vertrauenswürdige KI-Agenten zu erschaffen. Beispiel dafür ist u. a. die Automatisierung des Kundenservice. Der KI-Agent übernimmt eigenständig einfache bis mittlere Kundenanfragen über Chat oder E-Mail. Er diagnostiziert das Problem anhand des Ticketverlaufs und der Produktdatenbank, führt Schritte zur Fehlerbehebung durch (z. B. Zurücksetzen des Passworts, Ändern einer Adresse) und dokumentiert den gesamten Prozess. Die Wartezeit für den Kunden sinkt, menschliche Arbeitskräfte können komplexere Probleme lösen. Auch im Vertrieb kann der KI-Agent die Effizienz steigern. Im ersten Schritt analysiert der KI-Agent kontinuierlich die Vertriebspipeline, historische Abschlussraten, E-Mail-Korrespondenz und Kalenderdaten. Im zweiten Schritt identifiziert er automatisch Leads mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit, priorisiert Aufgaben der Vertriebler und generiert personalisierte E-Mailentwürfe. Der Vertrieb muss weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringen.