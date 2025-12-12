W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Metas Wandel: Wie der Tech-Riese zwischen KI-Milliarden und harten Sparmaßnahmen navigiert

DZ BANK · Uhr
KI
Artikel teilen:

Metas Wandel: Wie der Tech-Riese zwischen KI-Milliarden und harten Sparmaßnahmen navigiert


Während Mark Zuckerberg massiv in KI-Infrastruktur investiert und damit auf die Zukunft von Meta Platforms Inc. wettet, zwingen Sparpläne das Management zur drastischen Kürzung im teuren Metaverse-Projekt.

Das Kerngeschäft: Eine riesige Werbemaschine mit globaler Reichweite

Meta Platforms Inc. ist weit mehr als nur das ursprüngliche soziale Netzwerk Facebook. Der Konzern, der 2021 von Facebook in Meta umbenannt wurde, ist heute ein globales Technologieunternehmen, das seine Einnahmen fast ausschließlich aus Online-Werbung auf seinen populären Plattformen generiert. Das Kerngeschäft – die sogenannte Family of Apps – umfasst die dominierenden sozialen Medien Facebook und Instagram sowie die weltweit führenden Messaging-Dienste WhatsApp und Messenger. Die Lösung, die Meta seinen über drei Milliarden Nutzern weltweit bietet, ist die kostenlose Vernetzung, Kommunikation und das Teilen von Inhalten in verschiedenen digitalen Formaten. Für Werbekunden stellt Meta im Gegenzug eine extrem effiziente Plattform dar. Durch hochentwickelte Algorithmen und die schiere Masse an Nutzerdaten kann Werbung präzise auf die Zielgruppe zugeschnitten werden. Dies macht das Werbegeschäft von Meta zu einer enorm profitablen Cash-Maschine, die die hohen Investitionen des Konzerns in andere Zukunftsbereiche erst ermöglicht.




 
 

Endlos Turbo Long 412,5133 open end: Basiswert Meta Platforms

DJ8NKS
Quelle: DZ BANK: Geld 12.12. 08:45:16, Brief 12.12. 08:45:16
20,48 EUR 20,52 EUR -0,15% Basiswertkurs: 652,74 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 11.12.
Basispreis 412,5133 USD Knock-Out-Barriere 412,5133 USD
Hebel 2,71x Abstand zum Basispreis in % 36,80%
Abstand zum Knock-Out in % 36,80% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:




EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
S&P 500
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Künstliche Intelligenz
Microsoft stockt KI-Investitionen in Indien drastisch auf09. Dez. · Reuters
Microsoft stockt KI-Investitionen in Indien drastisch auf
Konkurrenz zu Google, Tesla und Uber
Mercedes steigt ins Robotaxi-Geschäft ein09. Dez. · dpa-AFX
Mercedes steigt ins Robotaxi-Geschäft ein
Mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsrecht
Googles KI-Antworten - EU ermittelt gegen US-Konzern09. Dez. · dpa-AFX
Googles KI-Antworten - EU ermittelt gegen US-Konzern
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden