Web-Inhalte für KI: EU leitet Ermittlungen gegen Google ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google , seine Künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Online-Inhalten Dritter gefüttert zu haben. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht ein, wie sie am Dienstag mitteilte./vni/DP/stw
