Wie die Allane Mobility Group das hartnäckigste Problem der Branche gelöst hat: fehlende Fahrzeugbilder

11,3 % höhere Conversion Rate und 50 % mehr Traffic durch Bild-SEO dank bahnbrechender visueller Integration

1,2 Sekunden schnellere Ladezeit dank optimierter Bildbereitstellung

Vollständige visuelle Abdeckung für jedes Fahrzeugmodell durch automatisiertes 360°-Rendering in Echtzeit

München/Garching bei München, 9. Dezember 2025 – Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat gemeinsam mit IMAGIN.studio eines der hartnäckigsten Probleme im Online-Autohandel gelöst: unvollständige oder uneinheitliche Fahrzeugbilder. In einem Markt, in dem die digitale Präsentation entscheidend für das Vertrauen der Kunden ist, setzt die Allane Mobility Group mit der Einführung einer innovativen Technologie zur Echtzeit-Bilderzeugung neue Maßstäbe.

In Zusammenarbeit mit IMAGIN.studio, einem führenden Autotech-SaaS-Unternehmen, hat die Allane Mobility Group eine Lösung zur Echtzeit-Bildgenerierung auf ihrer Online-Handelsplattform Allane.de implementiert. Dies hat zu einer Steigerung der Conversion Rate um 11,3 %, einem Anstieg des Image-SEO-Traffics um 50 % und einer Verbesserung der vollständigen Seitenladezeit um 1,2 Sekunden geführt.

„Hochwertige und sofort generierte Fahrzeugdarstellungen stärken die Transparenz und das Vertrauen in den digitalen Showroom grundlegend. Mit IMAGIN.studio kann jedes Modell präzise und konsistent dargestellt werden, wodurch die Customer Journey klarer, schneller und intuitiver wird“, so Matthew Fransioli, Senior Team Head Marketing Online Retailbei Allane Mobility Group.

Die visuelle Lücke schließen

Mobilitätsanbieter stehen häufig vor der Herausforderung, eine vollständige visuelle Abdeckung für sich schnell ändernde Fahrzeugbestände zu gewährleisten. Neue Modelle, seltene Ausstattungsvarianten oder fehlende Fotos können zu unvollständigen Online-Angeboten führen, was das Vertrauen der Kunden beeinträchtigt und die Conversion Funnel schwächt.

Durch die Integration der fortschrittlichen Bild-API von IMAGIN.studio kann Allane nun Folgendes anbieten:

Hochauflösende 360°-Fahrzeugansichten, die sofort generiert werden und die genauen Konfigurationen widerspiegeln

Markenkonsistente Grafiken, einschließlich Kennzeichen der Marke Allane Mobility Group und verschiedene Szenenoptionen

Automatisierte Zuordnung von Bildern zu Fahrzeugen, wodurch sichergestellt wird, dass neue Bestände sofort mit professionellen Bildern präsentiert werden

Realistischere Fahrzeugerlebnisse

Diese Verbesserungen führen zu messbaren Leistungssteigerungen und zeigen, welchen erheblichen Einfluss hochwertige, automatisierte Fahrzeugbilder auf die gesamte digitale Customer Journey haben:

Steigerung der Konversionsrate: Die Gesamtkonversionsrate stieg um 11,3 %, was zeigt, dass hochwertige, visuell ansprechende Fahrzeugbilder sich direkt auf das Vertrauen der Kunden und ihre Kaufentscheidung auswirken.

SEO-Dominanz: Der SEO-Traffic der Allane Mobility Group stieg um über 50 %, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Bilder von IMAGIN.studio nicht mehr in einem CMS gehostet werden müssen, wodurch die Bildqualität für ein besseres organisches Erlebnis und eine höhere Seitengeschwindigkeit optimiert werden konnte.

Erhöhung der Website-Geschwindigkeit: Die Ladezeit der Seiten sank um bemerkenswerte 1,2 Sekunden.

Stärkere Marketingleistung: Anzeigen mit den neuen Bildern erzielten deutlich höhere Klickraten, und auch die Interaktionsraten in den sozialen Medien stiegen erheblich.

Mit diesen Fortschritten festigt die Allane Mobility Group ihre Position als digitaler Marktführer im Mobilitätsbereich und wird den Einsatz automatisierter Visualisierungstechnologien weiter ausbauen, um noch nahtlosere und kundenorientiertere Online-Erlebnisse zu bieten. Mit seinem vollständig konsistenten, immersiven und effizienten digitalen Showroom setzt das Unternehmen nun einen neuen Branchenstandard für die Verwaltung großer visueller Bestände durch Mobilitätsanbieter.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit zwischen IMAGIN.studio und der Allane Mobility Group finden Sie hier.



----Über IMAGIN.studio:

Das Autotech-SaaS-Unternehmen IMAGIN.studio ist die weltweit führende Plattform, die darauf ausgelegt ist, das Kundenerlebnis im Automobilhandel durch ihre Echtzeit-Bild-API zu verbessern, und bietet ihre Dienste in über 100 Ländern an. Sie generiert konsistente, hochwertige Bilder für jedes Modell, in jeder Farbe und aus jedem Blickwinkel – und liefert so kristallklare Bilder, die das Vertrauen der Verbraucher stärken und die Konversionsrate steigern.



Die Plattform nutzt hochentwickelte KI innerhalb eines vollständig konformen Rahmens und gewährleistet so, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Dieser Prozess stellt sicher, dass jedes Bild zu 100 % kommerziell sicher für jede Verwendung ist. Im Gegensatz zu einer statischen Bibliothek erstellt IMAGIN.studio jedes Bild spontan und stellt so sicher, dass die Bilder immer aktuell sind und perfekt zur Marke passen.



IMAGIN.studio wurde offiziell als FD Gazelle 2025 ausgezeichnet, was sein schnelles Wachstum und seine Innovationskraft im Bereich der Automobiltechnologie würdigt.



https://www.imaginstudio.com/



Pressekontakt IMAGIN.studio:

Peter Taylor

Account Manager

peter@influenceemobility.com





Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Flottenleasing, Online Retail, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro.

Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com



Pressekontakt Allane Mobility Group:

Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de

