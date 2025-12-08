Nutzfahrzeughersteller
Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs sackt ab
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
Beim Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke steigt ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen aus. Die Peter Möhrle Holding will in einem beschleunigten Auktionsverfahren bis zu 1,5 Millionen Aktien und damit 10,1 Prozent des Grundkapitals verkaufen, wie die Berenberg Bank als eine der ausführenden Banken am Montagabend mitteilte.
Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert. Die im SDax notierte Jost-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um mehr als fünf Prozent.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Märkte am MontagRüstungswerte erholt - zuletzt schwache Renk am stärkstenheute, 09:53 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall, Renk, HensoldtRüstungswerte steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa02. Dez. · dpa-AFX
Mögliche IndexanpassungenJPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändert02. Dez. · dpa-AFX
IndustriedienstleisterBilfinger will noch schneller wachsen - jährliches Umsatzplus bis zehn Prozent02. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
PlusUnilever spaltet Magnum ab
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße