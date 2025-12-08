W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Nutzfahrzeughersteller

Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs sackt ab

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Beim Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke steigt ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen aus. Die Peter Möhrle Holding will in einem beschleunigten Auktionsverfahren bis zu 1,5 Millionen Aktien und damit 10,1 Prozent des Grundkapitals verkaufen, wie die Berenberg Bank als eine der ausführenden Banken am Montagabend mitteilte.

Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert. Die im SDax notierte Jost-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um mehr als fünf Prozent.

