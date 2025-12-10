W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU setzt sich neues Ziel für den Klimaschutz

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will im Kampf gegen den Klimawandel die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Eine in Brüssel erzielte Einigung von Mitgliedstaaten und Europaparlament sieht zugleich vor, eine umstrittene Maßnahme für mehr Klimaschutz um ein Jahr zu verschieben, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfuhr./rdz/DP/zb

