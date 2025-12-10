ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinssenkung treibt Dow kräftig an

NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreut haben Anleger am Mittwoch die Zinssenkung der US-Notenbank Fed aufgenommen. Diese war zwar ganz überwiegend erwartet worden, doch die Notenbanker um Chef Jerome Powell rechnen im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Die Inflation dürfte unterdessen nachlassen.

Diese Nachrichten bescherten dem Leitindex Dow Jones Industrial den höchsten Stand seit Mitte November, als sich das Börsenbarometer zu einem Rekordhoch aufgeschwungen hatte. Zur Schlussglocke am Mittwoch stand für den Dow ein Aufschlag von 1,05 Prozent auf 48.057,75 Zähler zu Buche.

Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,67 Prozent auf 6.886,68 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,42 Prozent nach oben auf 25.776,44 Punkte.

Die Fed hat aus Sorge um den Arbeitsmarkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation in den Hintergrund geriet. Die Zinssenkung solle helfen, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, sagte Fed-Chef Jerome Powell. Doch der Zentralbankrat war gespalten.

"Die amerikanische Notenbank setzt ihren Fokus wie schon bei der Zinssenkung im Oktober auf die Stärkung des Arbeitsmarktes, der weiterhin Schwächetendenzen zeigt", schrieb Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust. Bei verhältnismäßig hoher Inflation und einem anfälligen Arbeitsmarkt werde die Entscheidungsfindung der Fed auch 2026 einer Gratwanderung gleichen.

Die Aktien von GE Vernova (GEV) schnellten um 15,6 Prozent nach oben. Der Windenergiekonzern gab einen optimistischen Ausblick auf 2026, stockt die Aktienrückkäufe auf und erhöht die Dividende.

Die Papiere von EchoStar standen erneut im Fokus. Am Vortag hatten sie von der Meldung profitiert, wonach Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen will. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Echostar-Aktien gewannen weitere gut 11 Prozent. Der Satelliten-Betreiber hatte vor einiger Zeit einen Frequenz-Deal mit SpaceX geschlossen und Anteile an der Firma erhalten.

Für die Titel von Gamestop ging es um 4,3 Prozent nach unten. Der Umsatz des Videospielehändlers ging im dritten Quartal um knapp 5 Prozent zurück.

Die Anteilsscheine von Photronics schossen dagegen um mehr als 45 Prozent hoch auf den höchsten Stand seit 2001. Der Halbleiterzulieferer hat einen Umsatz für das erste Quartal prognostiziert, der über der Markterwartung liegt./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---