Kaum Bewegung an der Wall Street - SpaceX kündigt IPO an

Vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am Mittwoch zurückhalten. Der Dow Jones Industrial lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 47.590 Punkten.

Die Experten gehen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen senken, aber gleichzeitig eine Obergrenze für mögliche Reduzierungen in der Zukunft festlegen wird.

Dennoch rechnen die Märkte mit weiteren Lockerungen im Jahr 2026. Denn US-Präsident Donald Trump will im kommenden Jahr einen neuen Notenbankchef nominieren. Trump hatte bereits angekündigt, dass er den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut vorschlagen wird. Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten massiven Druck auf Powell aus. Trump erklärte, dass er einen Nachfolger gefunden habe. Nach Presseinformationen gilt Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten.

Der breit gefasste S&P 500 trat mit 6.840 Punkten quasi auf der Stelle. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent leicht nach unten auf 25.628 Punkte.

EchoStar profitieren von angekündigtem SpaceX-IPO

Die Aktien von GE Vernova (GEV) schnellten um 14 Prozent nach oben. Der Windenergiekonzern gab einen optimistischen Ausblick auf 2026, stockt die Aktienrückkäufe auf und erhöht die Dividende.

Die Papiere von EchoStar stehen erneut im Fokus. Am Vortag hatten sie von der Meldung profitiert, wonach Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen will. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Echostar-Aktien gewannen weitere 4,7 Prozent. Der Satelliten-Betreiber hatte vor einiger Zeit einen Frequenz-Deal mit SpaceX geschlossen und Anteile an der Firma erhalten.

Für die Titel von Gamestop ging es um 4,2 Prozent nach unten. Der Umsatz des Videospielehändlers ging im dritten Quartal um knapp 5 Prozent zurück.

Die Anteilsscheine von Photronics schossen dagegen um 44 Prozent hoch auf den höchsten Stand seit 2001. Der Halbleiterzulieferer hat einen Umsatz für das erste Quartal prognostiziert, der über der Markterwartung liegt.