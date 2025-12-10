TUI sieht stabilen Wachstumstrend - erste Dividende seit 2019

Frankfurt, 10. Dez (Reuters) - Nach einem Rekordgewinn im vergangenen Geschäftsjahr nimmt sich der Reisekonzern TUI ein deutlich höheres Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr vor.

Der Umsatz soll um zwei bis vier Prozent zulegen, das bereinigte Betriebsergebnis um sieben bis zehn Prozent. Mit fast 35 Millionen Kunden (plus fünf Prozent) sei im Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr ein Rekordergebnis von 1,46 Milliarden Euro erzielt worden, teilte TUI am Mittwoch mit. Der MDax-Konzern hatte das operative Gewinnplus von 12,6 Prozent bereits vor einem Monat bekannt gegeben, es übertraf die eigene Prognose bei einem moderaten Umsatzplus auf 24 Milliarden Euro.

Einem Boom bei Kreuzfahrten und mehr Gewinn der Hotels stand dabei ein Rückgang im Veranstaltergeschäft gegenüber, was teils am schärferen Wettbewerb um die mit Ausgaben vorsichtigeren Kunden am Heimatmarkt Deutschland lag. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen mit eigenen, differenzierten Produkten global wachsen und damit unabhängig vom herausfordernden europäischen Marktumfeld werden", erklärte TUI-Chef Sebastian Ebel. Alle Segmente sollten noch profitabler und effizienter werden.

TUI zahlt für das vergangene Geschäftsjahr erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise vor fünf Jahren wieder eine Dividende. Vorgeschlagen werden zehn Cent pro Aktie. Ab dem Geschäftsjahr 2026 sollen zehn bis zwanzig Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie ausgeschüttet werden.

