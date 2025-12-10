W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Notenbank senkt Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr

dpa-AFX · Uhr
Washington (dpa) - Die US-Notenbank senkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins. Er liegt nun 0,25 Prozentpunkte niedriger in einer Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent, wie der Zentralbankrat der Federal Reserve (Fed) in Washington mitteilte.

