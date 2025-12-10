US-Notenbank senkt Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Washington (dpa) - Die US-Notenbank senkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins. Er liegt nun 0,25 Prozentpunkte niedriger in einer Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent, wie der Zentralbankrat der Federal Reserve (Fed) in Washington mitteilte.
Das könnte dich auch interessieren
GeldpolitikEZB-Präsidentin Lagarde stellt höhere Wachstumsprognose in Aussichtheute, 13:19 Uhr · dpa-AFX
Edelmetall legt zuSilberpreis weiter im Höhenflug - Rekord über 61 US-Dollarheute, 10:22 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße