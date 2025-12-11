W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.12.2025 / 16:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Sybille
Nachname(n):Reiß

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000TUAG505

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,93 EUR816,79 EUR
7,93 EUR22.973,21 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,9300 EUR23.790,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Deutschland
Internet:www.tuigroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102348 11.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TUI

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, Kaufheute, 16:14 Uhr · EQS Group
Touristikkonzern
Tui zahlt erste Dividende seit Coronagestern, 08:07 Uhr · dpa-AFX
Tui zahlt erste Dividende seit Corona
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktheute, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden