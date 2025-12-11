EQS-News: Überzeichnete Barkapitalerhöhung – Enapter AG schließt €12 Mio. Finanzierung ab

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

Überzeichnete Barkapitalerhöhung – Enapter AG schließt €12 Mio. Finanzierung ab



11.12.2025 / 16:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Überzeichnete Barkapitalerhöhung – Enapter AG schließt €12 Mio. Finanzierung ab

Barkapitalerhöhung mit 46% überzeichnet

Gesamtkapitalmaßnahme über 12 Mio. Euro abgeschlossen

Hamburg, 11. Dezember 2025. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat die am 25. November 2025 gestartete Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgreich abgeschlossen. Die Platzierung war deutlich nachgefragt und mit rund 46 % überzeichnet. Bestandsaktionäre die Überbezug angemeldet haben, erhalten eine Zuteilungsquote von rund 64%. Die von CVI-Investments zugesagte Backstop-Verpflichtung musste aufgrund der hohen Nachfrage nicht in Anspruch genommen werden.

Insgesamt werden 1.518.988 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit auf 32.071.922 €. Die neuen Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von 1,58 € pro Aktie platziert.

Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien unter der bestehenden ISIN DE000A255G02 an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ist für den 16. Dezember 2025 vorgesehen. Die Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt.

Die Kapitalerhöhung ist Teil der bereits kommunizierten, mehrstufigen Kapitalmaßnahme über insgesamt 12 Mio. €, die auch eine Nullkupon-Pflichtwandelanleihe in Höhe von 9,6 Mio. € umfasst (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 12.11.2025).

Diese Wandelanleihe wurde – wie zuvor angekündigt – von den beiden bestehenden institutionellen Investoren, Svelland Global Trading Master Fund Limited und CVI-Investments, Inc., gezeichnet. Beide Investoren hatten gemeinsam die Vollplatzierung des Gesamtvolumens zugesagt, abzüglich des Erlöses aus dem Bezugsangebot an die Altaktionäre.

Damit ist die Gesamtfinanzierungsstruktur erfolgreich umgesetzt. Die beiden Bestandsinvestoren haben zudem einen Lock-Up von sechs Monaten sowohl für die im Rahmen der Kapitalmaßnahme erworbenen als auch für sämtliche bereits gehaltenen Aktien vereinbart. Insgesamt unterliegen damit rund 65 % der nach der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien dem Lock-up.

Die Kapitalerhöhung wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Bezugsstelle begleitet.

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter



Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Bleichenbrücke 9 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@enapterag.de Internet: www.enapterag.de ISIN: DE000A255G02 WKN: A255G0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2244370

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2244370 11.12.2025 CET/CEST