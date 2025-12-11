IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration ermittelt Uranziele auf Grundlage der elektromagnetischen Flugmessung über dem Uranprojekt McKenzie Lake in Nord-Saskatchewan

IRW-PRESS: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration ermittelt Uranziele auf Grundlage der elektromagnetischen Flugmessung über dem Uranprojekt McKenzie Lake in Nord-Saskatchewan

10. Dezember 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die ausgewerteten Ergebnisse einer hubschraubergestützten elektromagnetischen Time-Domain-Vermessung (HTDEM), die über dem Uranprojekt McKenzie Lake (McKenzie Lake oder das Projekt) absolviert wurde, erhalten hat. McKenzie Lake erstreckt sich über drei (3) Mineral-Claims mit 5.766 Hektar (14.242 Acres) Gesamtfläche in der Nähe des östlichen Randes des Athabasca-Beckens, etwa fünfundfünfzig (55) Kilometer südöstlich der Uranmine McArthur River. McKenzie Lake befindet sich in einer Region, die im Anschluss an die jüngsten Entdeckungen in diesem Gebiet Gegenstand einer verstärkten Explorationsaktivität ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82168/Greenridge_111225_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 - Standort des Uranprojekts McKenzie Lake

Highlights der Messung

- Die Firma Axiom Exploration Group Ltd. (Axiom) setzte in Zusammenarbeit mit New Resolution Geophysics ihr firmeneigenes XciteTM-HTDEM-System ein, das sich bei der Ortung leitfähiger Zonen in einer Tiefe von mehreren Hunderten von Metern bewährt hat.

- Die Messungen 2025 umfassten 365 Profilkilometer entlang von Linien im Abstand von jeweils 200 Metern und stellten die erste tief eindringende elektromagnetische (EM) Vermessung des Projektgebiets in der modernen Ära der Uranexploration dar.

- Im Zuge der Vermessung konnten eine große Verwerfungszone mit Nord-Süd-Ausrichtung, die das Projekt durchläuft, sowie eigenständige leitfähige Zonen entlang und im Randbereich der identifizierten Struktur kartiert werden (siehe Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82168/Greenridge_111225_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2 - Xcite-EM-Resonanz (Ch.10-Daten) mit interpretierten leitfähigen Trends und Zonen mit anomaler Leitfähigkeit

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Die Ergebnisse, die wir im Zuge der Flugmessung in diesem Jahr bei McKenzie Lake erfassen konnten, zeigen erneut, wie durch die Anwendung moderner Explorationsmethoden neue Zielgebiete ausfindig gemacht werden können. Die Zusammenführung dieser neuen EM-Daten mit anderen Ergebnissen jüngster Prospektionsarbeiten und radiometrischen Untersuchungen wird in bedeutendem Maße zur Ausrichtung unserer zukünftigen Explorationsbemühungen auf dem Projekt beitragen.

Die im Zuge der magnetischen und elektromagnetischen Vermessung 2025 erfassten Ergebnisse liefern sehr hochauflösende Flugdaten für das Projektgebiet. Anhand des magnetischen Datenmaterials konnten die geologischen Domänen und bedeutenden Verwerfungsstrukturen in diesem Gebiet sehr genau definiert werden. Diese besitzen möglicherweise Potenzial für die Auffindung einer Uranmineralisierung.

Die frühzeitigen EM-Resonanzdaten weisen auf einen deutlichen leitfähigen Trend hin, der sich mit einer Anomalie mit geringen magnetischen Werten und einer großen regionalen Verwerfung überschneidet. Dies schafft ein besseres Verständnis der strukturellen Architektur und der höffigen unterirdischen Leiter auf dem Projekt. Die EM-Resonanz der zwei anomalen leitfähigen Zonen, die die in Nord-Süd-Richtung streichende Verwerfung durchkreuzen, legt nahe, dass es sich bei den leitfähigen Zonen möglicherweise um graphitische oder sulfidische Gesteinspakete handelt, die für ein höffiges Milieu für eine Uranmineralisierung in der Region des Athabasca-Beckens charakteristisch sind.

Greenridges Explorationsziele für 2026 bei McKenzie Lake

Greenridge wird die Ergebnisse der Vermessung 2025 mit den Erkenntnissen aus den hochauflösenden magnetischen und radiometrischen Messungen aus dem Jahr 2021 zusammenführen, um die Planung der Oberflächenexplorationsarbeiten 2026 zu unterstützen. Bei Prospektionsarbeiten auf dem Projekt im Jahr 2021 wurde ein großer, kantiger uranhaltiger Findling entdeckt, der Werte von bis zu 0,101 % U3O8 lieferte (siehe Pressemitteilung von Greenridge vom 19. Juni 2025). Die Entdeckung weiterer radioaktiver Findlinge und anderer radioaktiver Anomalien in Böden und Sedimenten an der Oberfläche durch Greenridge könnte den Weg zur Quelle der Uranmineralisierung entgegen der Richtung der Gletscherbewegung weisen. Convolutions Geoscience Inc. empfiehlt die Durchführung von geophysikalischen Bodenmessungen, um eine bessere Charakterisierung der Leitfähigkeit in Verbindung mit den regionalen interpretierten Verwerfungsstrukturen, die durch das Projektgebiet verlaufen, zu ermöglichen. Dies sollte zur Abgrenzung der Grenzen der anomalen Zonen für die Ermittlung zukünftiger Bohrziele beitragen.

Das Unternehmen verfügt über eine aktive Explorationsgenehmigung für geophysikalische Flug- und Bodenmessungen sowie Prospektionsarbeiten und Probenahmen an der Oberfläche, die bis zum 31. März 2027 gültig ist.

Über McKenzie Lake

McKenzie Lake liegt jenseits des östlichen Randes des Athabasca-Beckens im Grundgestein der Wollaston Domain, in dem unter anderem ertragreiche Uranminen wie Key Lake, McArthur River, Cigar Lake und Rabbit Lake angesiedelt sind. In jüngster Zeit wurden in der Region, südwestlich der Claims McKenzie Lake, bedeutende Uranentdeckungen gemacht. So hat 92 Energy Limited auf dem Projekt Gemini, das sich nun im Besitz von Atha Energy Corp. befindet, eine stark anomale Uranmineralisierung im Grundgestein entdeckt, welche erstmals im Jahr 2021 in Bohrloch GEM-004 durchteuft wurde. Ebenfalls im Jahr 2021 meldete Baseload Energy Corp. (nun Geiger Energy Corp.) in unmittelbarer Nähe zum Projekt Gemini die Entdeckung einer mächtigen Zone mit anomaler Radioaktivität bei Bohrungen, was letztlich zur Abgrenzung der Zone Ackio im Zuge anschließender Bohrprogramme führte2 (siehe Abbildung 1).

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., Technical Advisor und geologischem Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen über die aktuellen und historischen Explorationsarbeiten auf dem Projekt geprüft, was auch eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren beinhaltete, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist weiters darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten oder anderen Konzessionsgebieten im Athabasca-Becken, unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen handelt, nicht zwangsläufig einen Hinweis auf die Ergebnisse geben, die auf dem Projekt erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 21 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 274.420 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 13 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 193.200 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 8 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 81.200 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m3.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O84, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt5 enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe6, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra7, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu8.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m9.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 - Pressemitteilung von 92 Energy Limited vom 20. September 2021.

2 - Pressemitteilung von Baseload Energy Corp. vom 29. September 2021.

3 - Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

4 - Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

5 - McKenzie Lake: Pressemitteilung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

6 - Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

7 - Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

8 - Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

9 - Electra Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Gold, Kobalt und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, ausgenommen Aussagen, bei denen es sich um historische Fakten handelt, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens bezüglich des Projekts; weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft und den erwarteten Nutzen der Ergebnisse der Vermessung. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basiert, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Gold-, Kobalt- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82168

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82168&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3949191041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.