Trump: Haben Öltanker vor Venezuela festgesetzt

Washington, 10. Dez (Reuters) - Die USA haben Präsident Donald Trump zufolge einen Öltanker vor der Küste Venezuelas festgesetzt.

"Wir haben gerade einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt, einen großen Tanker, sehr groß, den größten, den es je gab, und es geschehen auch andere Dinge", sagte Trump am Mittwoch. Dies sei aus einem sehr guten Grund passiert, erklärte er kurz darauf, ohne Einzelheiten zu nennen. Drei US-Regierungsvertreter, die namentlich nicht genannt werden wollten, sagten der Nachrichtenagentur Reuters, der Einsatz sei von der US-Küstenwache geleitet worden. Den Namen des Tankers, unter welcher Flagge er fuhr oder den genauen Ort des Einsatzes nannten sie jedoch nicht.

Der britischen Risikomanagement-Gruppe Vanguard zufolge dürfte es sich um den Tanker "Skipper" handeln. Die USA hatten Sanktionen gegen den Tanker verhängt, als er noch "Adisa" hieß, weil er nach Angaben aus Washington am Handel mit iranischem Öl beteiligt war. Eine Stellungnahme der venezolanischen Regierung lag zunächst nicht vor.

Die Ölpreise zogen nach der Nachricht an. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 27 Cent auf 62,21 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Leichtöl WTI stieg um 21 Cent auf 58,46 Dollar.

Die Beschlagnahmung könnte darauf hindeuten, dass die USA ihr Vorgehen gegen das venezolanische Ölgeschäft, die Haupteinnahmequelle des Landes, verschärfen. Trump hat eine starke militärische Präsenz in der Region angeordnet, darunter einen Flugzeugträger, Kampfjets und Zehntausende von Soldaten. Trotz des zunehmenden Drucks auf Präsident Nicolas Maduro hatte Washington bislang nicht in die Ölexporte des Landes eingegriffen. Venezuela exportierte im vergangenen Monat mehr als 900.000 Barrel Öl pro Tag. Das Land hat jedoch Schwierigkeiten, sein Rohöl in China, dem Hauptabnehmer, zu verkaufen, da es zunehmend mit ebenfalls sanktioniertem Öl aus Russland und dem Iran konkurriert.

