Britische Wirtschaft schrumpt im Oktober überraschend

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaftsleistung ist zum Auftakt des vierten Quartals überraschend gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zurückgegangen, teilte das nationale Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten dagegen mit einem leichten Plus gerechnet. Grund für die Enttäuschung war eine schwache Entwicklung im Dienstleistungssektor. Zudem zog die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe nicht so stark an wie erwartet./zb/stk

