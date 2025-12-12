W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG

12.12.2025 / 14:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG

     Unternehmen:               Koenig & Bauer AG
     ISIN:                      DE0007193500

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.12.2025
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Feedback EKF: Zukunftsmärkte gewinnen an Gewicht

Der CFO von Koenig & Bauer, Dr. Alexander Blum, hat das Unternehmen jüngst
auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt präsentiert. Wir sehen
Koenig & Bauer in wichtigen Zukunftsfeldern sehr gut aufgestellt und sind
daher vom Erholungspotenzial der Aktie nach wie vor überzeugt.

Bedeutung der Region Asien/Pazifik nimmt stark zu: Während die
Umsatzentwicklung im Heimatmarkt Deutschland (9M/25: -0,2% yoy), dem übrigen
Europa (+2,7% yoy) und insbesondere Nordamerika (-12,4% yoy) zuletzt
konjunkturell- und zollbedingt spürbar unter Druck stand, konnte Koenig &
Bauer im Asien/Pazifik-Raum dynamisch wachsen (+47,8% yoy). Mit einem
Erlösbeitrag i.H.v 242,1 Mio. EUR bzw. 28,1% der Gesamterlöse stellte diese
Region nach 9M/25 sogar die wichtigste für den Konzern dar und laut CFO
steuert man in den bedeutenden Zukunftsmärkten Indien und dem Mittleren
Osten auf das bisher beste Jahr zu. Vor dem Hintergrund der attraktiven
Wachstumsprognosen beispielsweise für den indischen Markt, der laut Grand
View Research bis 2035 mit einer CAGR von 7,6% zulegen dürfte (vs. China:
5,6%; global: 4,7%) und im für die Verpackungsindustrie relevanten
Flexodruck sogar knapp zweistellig pro Jahr steigen sollte, untermauert dies
u.E. die Wachstumsprognose des K&B-Vorstands für die kommenden Jahre. Diese
avisiert kurz- bis mittelfristig einen Anstieg der Konzernerlöse auf 1,5
Mrd. EUR, womit wir und der Konsens aktuell spätestens in 2029 rechnen.

Technologische Vorreiterrolle: Auch technologisch wird Koenig & Bauer seiner
marktführenden Rolle u.E. weiterhin gerecht. So stellte der Vorstand in
seiner EKF-Präsentation mit 'Protected at Print' und AURAVEO zwei
konzerneigene Innovationen aus dem laufenden Jahr etwas detaillierter vor:
Erstere ermöglicht es Druckereien, Schutztechnologien direkt in den
Druckprozess einzubinden und u.a. versteckte Informationen wie Codes oder
Bilder nahtlos in die Lackschicht von Druckerzeugnissen zu integrieren, ohne
das Produktdesign oder bestehende Produktionsprozesse zu beeinträchtigen.
Hierdurch können z.B. Waren in kritischen Märkten für Babynahrung,
Gesundheitsprodukte, Pharmazeutika und Spielzeug vor Markenmissbrauch
geschützt werden. AURAVEO wiederum erzeugt für Verpackungen mittels
Augmented Reality und KI einen 'Digitalen Zwilling', sodass Luxus- und
Konsumgüterhersteller einen interaktiven Kommunikationskanal zum Kunden
erhalten und wertvolle Daten zum Konsumentenverhalten gewinnen können. So
lassen sich Marketingmaßnahmen effizienter gestalten und personalisierte
Markenerlebnisse über das Smartphone der Kunden schaffen. Beide Technologien
stehen stellvertretend für die fortschreitende Transformation von Koenig &
Bauer vom Druckmaschinenhersteller zu einem agilen Technologieanbieter.

Klarer Aufwärtstrend im Ergebnis: Zwar bekräftigte Herr Blum die bereits im
Q3-Call getroffene Einschätzung, die diesjährige Guidance für das operative
EBIT (35-50 Mio. EUR) eher am unteren Ende zu erreichen, doch unterstrich
der CFO zugleich den klar positiven Ergebnistrend der letzten Quartale und
das Zielmargenniveau von 5-6%. Nach wie vor erörtert werden darüber hinaus
strategische Optionen für das Randgeschäft Coding (Umsatzanteil ca. 5%). In
diesem Zusammenhang besonders bemerkenswert ist auch, dass Großaktionär
Leibinger, der über ein eigenes Coding-Business verfügt, zuletzt die
20%-Meldeschwelle überschritten hat.

Fazit: Wir sehen Koenig & Bauer auf Basis der Zukunftstechnologien und
-regionen gut positioniert, um in 2026ff. profitabel zu wachsen. Den
jüngsten Kursrücksetzer führen wir auf schwache Branchendaten im deutschen
Maschinenbau (VDMA) zurück, sehen das Potenzial des Konzerns aber nicht
angemessen eskomptiert (EV/EBIT 2026e: 8,5x) und bestätigen Rating und
Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ea45a72cd0dbd61fa4b6b458d3bb1b5d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e91400a3-d75c-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2245002 12.12.2025 CET/CEST

