Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG 12.12.2025 / 14:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.12.2025 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Feedback EKF: Zukunftsmärkte gewinnen an Gewicht Der CFO von Koenig & Bauer, Dr. Alexander Blum, hat das Unternehmen jüngst auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt präsentiert. Wir sehen Koenig & Bauer in wichtigen Zukunftsfeldern sehr gut aufgestellt und sind daher vom Erholungspotenzial der Aktie nach wie vor überzeugt. Bedeutung der Region Asien/Pazifik nimmt stark zu: Während die Umsatzentwicklung im Heimatmarkt Deutschland (9M/25: -0,2% yoy), dem übrigen Europa (+2,7% yoy) und insbesondere Nordamerika (-12,4% yoy) zuletzt konjunkturell- und zollbedingt spürbar unter Druck stand, konnte Koenig & Bauer im Asien/Pazifik-Raum dynamisch wachsen (+47,8% yoy). Mit einem Erlösbeitrag i.H.v 242,1 Mio. EUR bzw. 28,1% der Gesamterlöse stellte diese Region nach 9M/25 sogar die wichtigste für den Konzern dar und laut CFO steuert man in den bedeutenden Zukunftsmärkten Indien und dem Mittleren Osten auf das bisher beste Jahr zu. Vor dem Hintergrund der attraktiven Wachstumsprognosen beispielsweise für den indischen Markt, der laut Grand View Research bis 2035 mit einer CAGR von 7,6% zulegen dürfte (vs. China: 5,6%; global: 4,7%) und im für die Verpackungsindustrie relevanten Flexodruck sogar knapp zweistellig pro Jahr steigen sollte, untermauert dies u.E. die Wachstumsprognose des K&B-Vorstands für die kommenden Jahre. Diese avisiert kurz- bis mittelfristig einen Anstieg der Konzernerlöse auf 1,5 Mrd. EUR, womit wir und der Konsens aktuell spätestens in 2029 rechnen. Technologische Vorreiterrolle: Auch technologisch wird Koenig & Bauer seiner marktführenden Rolle u.E. weiterhin gerecht. So stellte der Vorstand in seiner EKF-Präsentation mit 'Protected at Print' und AURAVEO zwei konzerneigene Innovationen aus dem laufenden Jahr etwas detaillierter vor: Erstere ermöglicht es Druckereien, Schutztechnologien direkt in den Druckprozess einzubinden und u.a. versteckte Informationen wie Codes oder Bilder nahtlos in die Lackschicht von Druckerzeugnissen zu integrieren, ohne das Produktdesign oder bestehende Produktionsprozesse zu beeinträchtigen. Hierdurch können z.B. Waren in kritischen Märkten für Babynahrung, Gesundheitsprodukte, Pharmazeutika und Spielzeug vor Markenmissbrauch geschützt werden. AURAVEO wiederum erzeugt für Verpackungen mittels Augmented Reality und KI einen 'Digitalen Zwilling', sodass Luxus- und Konsumgüterhersteller einen interaktiven Kommunikationskanal zum Kunden erhalten und wertvolle Daten zum Konsumentenverhalten gewinnen können. So lassen sich Marketingmaßnahmen effizienter gestalten und personalisierte Markenerlebnisse über das Smartphone der Kunden schaffen. Beide Technologien stehen stellvertretend für die fortschreitende Transformation von Koenig & Bauer vom Druckmaschinenhersteller zu einem agilen Technologieanbieter. Klarer Aufwärtstrend im Ergebnis: Zwar bekräftigte Herr Blum die bereits im Q3-Call getroffene Einschätzung, die diesjährige Guidance für das operative EBIT (35-50 Mio. EUR) eher am unteren Ende zu erreichen, doch unterstrich der CFO zugleich den klar positiven Ergebnistrend der letzten Quartale und das Zielmargenniveau von 5-6%. Nach wie vor erörtert werden darüber hinaus strategische Optionen für das Randgeschäft Coding (Umsatzanteil ca. 5%). In diesem Zusammenhang besonders bemerkenswert ist auch, dass Großaktionär Leibinger, der über ein eigenes Coding-Business verfügt, zuletzt die 20%-Meldeschwelle überschritten hat. Fazit: Wir sehen Koenig & Bauer auf Basis der Zukunftstechnologien und -regionen gut positioniert, um in 2026ff. profitabel zu wachsen. Den jüngsten Kursrücksetzer führen wir auf schwache Branchendaten im deutschen Maschinenbau (VDMA) zurück, sehen das Potenzial des Konzerns aber nicht angemessen eskomptiert (EV/EBIT 2026e: 8,5x) und bestätigen Rating und Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ea45a72cd0dbd61fa4b6b458d3bb1b5d Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=e91400a3-d75c-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2245002 12.12.2025 CET/CEST °