EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.12.2025 / 16:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Geske
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900XO0YTOOKCLQB44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005493092
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,3048 EUR
|6.160,09 EUR
|3,3050 EUR
|482,53 EUR
|3,3350 EUR
|1.907,62 EUR
|3,3325 EUR
|1.256,35 EUR
|3,3400 EUR
|63,46 EUR
|3,3400 EUR
|334,00 EUR
|3,3400 EUR
|925,18 EUR
|3,3400 EUR
|344,02 EUR
|3,3400 EUR
|574,48 EUR
|3,3400 EUR
|86,84 EUR
|3,3400 EUR
|2.344,68 EUR
|3,3400 EUR
|1.342,68 EUR
|3,3400 EUR
|4.699,38 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,32760 EUR
|20.521,3100 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
