EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.12.2025 / 16:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Geske

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,3048 EUR6.160,09 EUR
3,3050 EUR482,53 EUR
3,3350 EUR1.907,62 EUR
3,3325 EUR1.256,35 EUR
3,3400 EUR63,46 EUR
3,3400 EUR334,00 EUR
3,3400 EUR925,18 EUR
3,3400 EUR344,02 EUR
3,3400 EUR574,48 EUR
3,3400 EUR86,84 EUR
3,3400 EUR2.344,68 EUR
3,3400 EUR1.342,68 EUR
3,3400 EUR4.699,38 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,32760 EUR20.521,3100 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
Ende der MitteilungEQS News-Service

102504 15.12.2025 CET/CEST

