EQS-News: ZPMC-Portalkräne erobern Südkorea: Ein neuer Maßstab für die globale Expansion in der High-End-Fertigung

EQS-News: ZPMC / Schlagwort(e): Expansion/Vertrag

ZPMC-Portalkräne erobern Südkorea: Ein neuer Maßstab für die globale Expansion in der High-End-Fertigung



15.12.2025 / 20:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHANGHAI, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), ein weltweiter Anbieter von Hafenausrüstungen und technischen Hebelösungen, hat kürzlich den ersten von drei hochmodernen Portalkränen für die Werft von Hanwha Ocean in Südkorea geliefert. Diese erste Lieferung markiert den erstmaligen Eintritt von ZPMCs Portalkranen in den südkoreanischen Markt und stellt einen bedeutenden Meilenstein in der fortlaufenden internationalen Expansion des Unternehmens im Bereich der Industrieausrüstung dar.

Der neu installierte Kran hat eine Schienenspannweite von 12 Metern und eine Basis von 17 Metern mit einem Wippbereich von 20 bis 72 Metern. Er bietet eine Nennhebekapazität von 60 Tonnen im Arbeitsbereich von 20 bis 30 Metern und unterstützt damit eine höhere Produktivität der Werft und eine zuverlässige Betriebsleistung.

Der Kran ist mit mehreren von ZPMC entwickelten Technologien ausgestattet:

- Intelligentes Kransicherheitssystem: Ein umfassendes System mit wichtigen Anti-Kollisions- und Anti-Pendel-Funktionen, das fortschrittliche automatisierte Sicherheitssteuerungen für den Portalkranbetrieb einführt.

- Fortschrittliches System zur Positionierung von Lasten: Sorgt für eine horizontale Lastbewegung während des Wippens, optimiert die Energieeffizienz und steht im Einklang mit den aktuellen Nachhaltigkeitszielen der Werft.

- Verbesserte Zugänglichkeit für Bediener: Als erstes ZPMC-Export-Portalkranprojekt mit integriertem Aufzugssystem verbessert er den Zugang für den Bediener und demonstriert den Fokus von ZPMC auf benutzerzentriertes Design für Kunden weltweit.

Der erfolgreiche Markteintritt der Portalkräne von ZPMC in Südkorea ist ein eindrucksvoller Beweis für die technologische Raffinesse und die Innovationsfähigkeit der chinesischen Produktion von hochwertigen Hafenmaschinen. Mit diesem Meilenstein werden auch die Möglichkeiten für internationale Partnerschaften in den Bereichen Schwermaschinen und Infrastruktur erweitert.

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zpmc-portalkrane-erobern-sudkorea-ein-neuer-maWstab-fur-die-globale-expansion-in-der-high-end-fertigung-302642551.html

15.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2246138 15.12.2025 CET/CEST