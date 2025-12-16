W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Stahlhändler

Klöckner & Co mit Chartausbruch dank Übernahmefantasie

dpa-AFX
Klöckner & Co. - Logo auf Smartphone vor Laptop-Bildschirm
Quelle: Timon - stock.adobe.com

Die zuletzt aufgekommene Übernahmefantasie ermüdet bei den Aktien von Klöckner & Co nicht. Bei den Aktien des Stahlhändlers gab es am Dienstag einen Chartausbruch, der ihnen neuen Schub und das höchste Niveau seit Juli 2023 bescherte. Die Aktien übertrafen das bisherige Jahreshoch von 8,18 Euro und wurden dann bis auf 8,86 Euro nach oben katapultiert. Zuletzt war der Anstieg etwa sieben Prozent groß.

Zu Beginn der Vorwoche war der Kurs schon stark gestiegen wegen Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot. Kurzfristig wandele sich die Aktie zu einer "Story", die von Fusionen und Übernahmen getrieben werde, hatte daraufhin der DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp betont. In den vergangenen Tagen war es nach dem ersten Kurssprung zwar etwas ruhiger geworden, doch nun kam charttechnisch neuer Rückwind auf.

Mittlerweile haben sich die Titel in diesem Jahr fast verdoppelt, nachdem das Jahresplus im November noch bei 15 Prozent gelegen hatte.

Klöckner & Co
Worthington Steel

