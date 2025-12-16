EQS-Adhoc: Noratis AG: Gerichtliche Anordnung des Schutzschirmverfahrens
EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
Noratis AG: Gerichtliche Anordnung des Schutzschirmverfahrens
16.12.2025 / 21:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Eschborn, 16. Dezember 2025 – Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat heute gemäß Antrag der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) die vorläufige Eigenverwaltung im Schutzschirmverfahren (gem. § 270d InsO) angeordnet und den vorläufigen Sachwalter bestellt.
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
+49 (0)69 905 505 52
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Noratis AG
|Hauptstraße 129
|65760 Eschborn
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 / 170 77 68 20
|E-Mail:
|info@noratis.de
|Internet:
|www.noratis.de
|ISIN:
|DE000A2E4MK4
|WKN:
|A2E4MK
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2246832
