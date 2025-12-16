W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Noratis AG: Gerichtliche Anordnung des Schutzschirmverfahrens

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
Noratis AG: Gerichtliche Anordnung des Schutzschirmverfahrens

16.12.2025 / 21:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Eschborn, 16. Dezember 2025 – Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat heute gemäß Antrag der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) die vorläufige Eigenverwaltung im Schutzschirmverfahren (gem. § 270d InsO) angeordnet und den vorläufigen Sachwalter bestellt.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Ende der Insiderinformation

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon:+49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail:info@noratis.de
Internet:www.noratis.de
ISIN:DE000A2E4MK4
WKN:A2E4MK
Indizes:Scale 30
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2246832
Ende der MitteilungEQS News-Service

2246832 16.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Noratis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden