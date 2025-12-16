Trader-Interview mit René Berteit über Novo Nordisk, Nvidia, Broadcom, Allianz und Bayer
In dieser Ausgabe der Trader-Interview-Reihe spricht Lothar Albert mit René Berteit über fünf viel diskutierte Aktien kurz vor dem Jahresende.
Im Fokus stehen mögliche Turnaround-Kandidaten, korrigierte KI-Werte sowie klassische deutsche Basisinvestments. Die Analyse verbindet technische Chartbetrachtung mit Chancen-/Risikoeinschätzungen zur Jahresendrally.
Diese Werte wurden besprochen:
Novo Nordisk – Turnaround-Kandidat nach starkem Kursverfall mit möglicher Bodenbildung
Nvidia – Korrigierte KI-Aktie mit interessanten Auffangzonen
Broadcom – Langfristig aussichtsreich trotz deutlicher Korrektur
Allianz – Technischer Ausbruch auf neues Allzeithoch
Bayer – Turnaround-Spekulation nach langjährigem Abverkauf
Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.
