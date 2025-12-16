Zukunft von EU-Mercosur-Pakt hängt jetzt an Italien

Straßburg, 16. Dez (Reuters) - Deutschland und die EU-Kommission unternehmen einem führenden EU-Abgeordneten zufolge einen letzten Versuch, Italien von dem Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur zu überzeugen.

Das Abkommen drohe zu scheitern, wenn es nicht bald unterzeichnet werde, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses des Europäischen Parlaments, Bernd Lange, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. An dem Pakt wird seit rund 25 Jahren gearbeitet. Um europäische Kritiker zu besänftigen, stimmte das EU-Parlament für schärfere Kontrollen von Agrarimporten. So sollen unter anderem Schutzmaßnahmen für europäische Landwirte greifen, wenn etwa Agrarimporte aus dem Mercosur-Raum nicht den EU-Produktionsstandards entsprechen. Ein Punkt, auf den insbesondere Frankreich Wert gelegt hatte.

Frankreich dringt auf eine Verschiebung der Unterzeichnung des Abkommens. Polen ist strikt dagegen. Daher konzentrierten sich zuletzt die Bemühungen der Befürworter auf Italien. Dazu habe es am späten Montagabend ein Treffen zwischen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Bundeskanzler Friedrich Merz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegeben, sagte Lange. "Wenn Italien nicht an Bord ist, ist es aus", erklärte er. Zwei mit den Gesprächen vertrauten Personen zufolge haben sich Meloni und der französische Präsident Emmanuel Macron offenbar darauf geeinigt, eine Abstimmung zu verschieben.

Befürworter wie Deutschland, Spanien und die nordischen Länder argumentieren, der Pakt werde die von US-Zöllen getroffenen Exporte ankurbeln und die Abhängigkeit von China durch den Zugang zu Rohstoffen verringern. Kritiker befürchten jedoch eine Überschwemmung des Marktes mit billigen Rohstoffen wie Rindfleisch zum Nachteil der europäischen Landwirte.

Von der Leyen will an diesem Wochenende nach Brasilien reisen, um das Abkommen zu unterzeichnen, benötigt dafür aber die Zustimmung der EU-Staaten. Für eine Blockade ist ein Nein von vier EU-Staaten erforderlich, die 35 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Diplomaten halten es für wahrscheinlich, dass sich weitere Länder wie Ungarn dem Widerstand anschließen. Lange sagte, er gehe davon aus, dass das Abkommen scheitern werde, wenn es nicht in diesem Jahr unterzeichnet werde. "Die Mercosur-Länder verlieren die Geduld", sagte er. "Wenn es nicht möglich ist, jetzt zu unterzeichnen, wird sich das Zeitfenster schließen, und sie werden sich Ländern zuwenden, die wir nicht mögen."

Mercosur gehören derzeit Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Bolivien an. Mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und Mercosur würde die größte Freihandelszone der Welt mit 770 Millionen Menschen geschaffen.

(Bericht von Philip Blenkinsop; Bearbeitet von Alexander Ratz und Christian Rüttger; Redigiert von Philipp Krach; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)