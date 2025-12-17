EQS-News: Healthcare-Spezialist SHS Capital investiert in eine führende deutsche Endoskopie-Gruppe

Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

Healthcare-Spezialist SHS Capital investiert in eine führende deutsche Endoskopie-Gruppe



17.12.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





header_ueber-uns

SHS Capital hat über den Fonds SHS VI eine bindende Vereinbarung zur Beteiligung an einer Endoskopie-Gruppe bestehend aus EMOS Technology, InnoView, ILO electronic und Micon unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion wird in Kürze erfolgen.

Die Gruppe ist einer der wenigen europäischen Hersteller von Endoskopie-Systemen mit eigener Entwicklung und hoher Fertigungstiefe und bietet ein breites und innovatives Produktportfolio bestehend aus wiederverwendbaren starren, semi-flexiblen und flexiblen Endoskopen, Kamera-Systemen, Lichtquellen und Insufflatoren an, das die weltweit steigende Nachfrage nach minimal-invasiven Eingriffen bedient.

Die Gruppe ist in den letzten Jahren stark gewachsen und konnte jedes Jahr neue, innovative Produkte auf den Markt bringen. Kunden der Gruppe sind vor allem (internationale) OEM-Kunden und Distributoren.

Die Beteiligung von SHS schafft über ein mehrstufiges Konzept eine Nachfolgelösung für Inhaber Frank Spillner und verfolgt außerdem das Ziel, das weitere Wachstum der Gruppe zu stärken und zusätzliche Potenziale im OEM- und Distributionsgeschäft zu erschließen.

Tübingen / Kaltenkirchen / Illmensee, 17. Dezember 2025

SHS Capital investiert über seinen Fonds SHS VI in einen Verbund aus vier deutschen Medizintechnikunternehmen mit Fokus auf Endoskopie-Systeme, bestehend aus EMOS Technology, InnoView, ILO electronic und Micon.

Die Endoskopie-Gruppe entwickelt und produziert hochwertige, wiederverwendbare flexible, starre und semi-flexible Endoskope sowie Kamera- und Lichtsysteme und Insufflatoren. Die Produkte kommen in einer Vielzahl minimal-invasiver Eingriffe und Diagnostik zum Einsatz, unter anderem in der HNO, Urologie, Gynäkologie, Orthopädie, Laparoskopie, Bronchoskopie und der Veterinärmedizin. Alle wesentlichen Wertschöpfungsschritte von der Optikfertigung bis zur Endmontage erfolgen an modern ausgestatteten Standorten in Deutschland.

Die Gruppe positioniert sich vor allem als Anbieter für nationale und internationale OEM-Kunden und Distributoren. Neben dem breiten Produktportfolio und stetiger Produktinnovation zeichnet sich die Gruppe dabei auch durch hohe technische Kompetenz, schnelle Entwicklungs-Zyklen, Flexibilität und eine sehr hohe Kundenbindung aus.

Die Gruppe wurde unter der Führung von Gründer und Geschäftsführer Frank Spillner als Endoskopie-Arm der G. Heinemann Medizintechnik GmbH aufgebaut. Durch die Akquisition der auf Endoskope und Bildgebung spezialisierten Unternehmen ILO electronic, Micon Medizintechnik, EMOS Technology sowie InnoView ist eine Plattform mit breitem Produktportfolio entstanden. Mit dem Einstieg von SHS soll die Gruppe nun noch enger zusammenwachsen und ihre Position als integrierte Plattform weiter gestärkt werden.

SHS möchte die Endoskopie-Gruppe in den kommenden Jahren als Wachstumspartner begleiten und ihre Entwicklung durch Wachstumsinitiativen unterstützen, die auf den Ausbau der Beziehungen zu bestehenden Kunden, die weitere Internationalisierung sowie die Entwicklung zusätzlicher Produkte ausgerichtet sind.

„Mit SHS haben wir einen langfristig orientierten Partner mit ausgewiesener MedTech-Expertise gefunden, der unser Geschäftsmodell versteht und unsere Vision einer integrierten Endoskopie-Plattform teilt“, erklärt Frank Spillner. „Die Beteiligung ermöglicht es uns, in Innovation, Fertigung und internationale Markterschließung zu investieren und gleichzeitig eine strukturierte Nachfolgelösung für die Endoskopie-Sparte umzusetzen, die unsere DNA als zuverlässiger, qualitativ führender ‚Made in Germany‘-Hersteller aktiv erhält.“

„Die Endoskopie-Gruppe ist einer der wenigen europäischen Hersteller, der das komplette Spektrum aus Endoskopen, Bildgebung und Zubehör mit eigener Fertigungstiefe abdeckt und sich damit als strategischer Partner für OEMs und Distributoren weltweit positioniert“, sagt Tobias Fuchs, Senior Investment Manager bei SHS Capital. „Auf dieser Basis wollen wir gemeinsam mit dem ambitionierten Management eine führende europäische Plattform in der Endoskopie entwickeln und das internationale Geschäft weiter skalieren.“

Über die Endoskopie-Gruppe

Die Endoskopie-Gruppe besteht aus den Gesellschaften EMOS Technology GmbH, InnoView GmbH, ILO electronic GmbH und Micon Medizintechnik GmbH. Die Gruppe entwickelt und produziert hochwertige, wiederverwendbare flexible, starre und semi-flexible Endoskope sowie Kamera- und Lichtsysteme und Insufflatoren für ein breites Spektrum minimal-invasiver Eingriffe, darunter in HNO, Urologie, Gynäkologie, Orthopädie, Laparoskopie, Bronchoskopie und der Veterinärmedizin. Alle wesentlichen Wertschöpfungsschritte erfolgen an modern ausgestatteten Standorten in Deutschland. Die Gruppe beliefert vor allem internationale OEM-Kunden und Distributoren und zeichnet sich durch hohe technische Kompetenz, kontinuierliche Produktinnovation und eine sehr hohe Kundenbindung aus. Kunden der Gruppe finden sich in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Asien.

Über SHS Capital

Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. „Building European Healthcare Champions“ ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 50 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG-Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 270m aufweist.

Weitere Informationen unter:

www.shs-capital.eu

Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS?

Abonnieren Sie unseren

Newsletter

und folgen Sie uns auf

LinkedIn

.

Pressekontakt:

Regine Hujer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstraße 12

72072 Tübingen

tuebingen@shs-capital.eu

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News