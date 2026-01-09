Oberster Gerichtshof der USA
Supreme Court verschiebt Entscheidung zu Trumps Zöllen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Proxima Studio/ Shutterstock
(Reuters) - Der Oberste Gerichtshof der USA hat seine mit Spannung erwartete Entscheidung zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verschoben. Eine Entscheidung werde es diesen Freitag nicht geben, teilte das Gericht mit.
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDer Speicher-Engpass der KI-Revolution: Wie ein unterschätzter Sektor plötzlich anspringtgestern, 19:07 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzialgestern, 15:20 Uhr · onvista
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahr07. Jan. · onvista