Oberster Gerichtshof der USA

Supreme Court verschiebt Entscheidung zu Trumps Zöllen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Proxima Studio/ Shutterstock

(Reuters) - Der Oberste ⁠Gerichtshof ‍der USA hat seine ‌mit Spannung erwartete Entscheidung ‍zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verschoben. Eine ‍Entscheidung werde ⁠es diesen Freitag nicht ‍geben, teilte das Gericht ⁠mit.

Das könnte dich auch interessieren

China schwach
USA, Europa und Mini retten BMW den Absatzheute, 11:07 Uhr · dpa-AFX
USA, Europa und Mini retten BMW den Absatz
US-Konjunktur
Michigan-Konsumklima legt kräftig zuheute, 16:20 Uhr · dpa-AFX
In einem Supermarkt in den USA.
Weitere Artikel