Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|American Potash
|Bericht 1. Quartal 2026
|Avanti Gold
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ceconomy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Cruz Battery Metals
|Bericht 1. Quartal 2026
|General Mills
|Bericht 2. Quartal 2026
|Graphano Energy
|Bericht 1. Quartal 2026
|Jabil
|Bericht 1. Quartal 2026
|Micron Technology
|Bericht 1. Quartal 2026
|Modern Plant Based Foods
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Myriad Uranium
|Bericht 2. Quartal 2025
|Pepco Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Southern Silver
|Bericht 2. Quartal 2026
|Spearmint Resources
|Bericht 3. Quartal 2026
|Thyssenkrupp Nucera
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Worthington Steel
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
