Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.12.2025

onvista · Uhr
Wasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
American PotashBericht 1. Quartal 2026
Avanti GoldBericht 2. Quartal 2026
CeconomyBericht Geschäftsjahr 2025
Cruz Battery MetalsBericht 1. Quartal 2026
General MillsBericht 2. Quartal 2026
Graphano EnergyBericht 1. Quartal 2026
JabilBericht 1. Quartal 2026
Micron TechnologyBericht 1. Quartal 2026
Modern Plant Based FoodsBericht Geschäftsjahr 2025
Myriad UraniumBericht 2. Quartal 2025
Pepco GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Southern SilverBericht 2. Quartal 2026
Spearmint ResourcesBericht 3. Quartal 2026
Thyssenkrupp NuceraBericht Geschäftsjahr 2025
Worthington SteelBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Micron Technology
General Mills
Thyssenkrupp Nucera
Southern Silver
Ceconomy
Jabil
American Potash
Modern Plant Based Foods
Cruz Battery Metals
Myriad Uranium
Avanti Gold
Worthington Steel
Spearmint Resources
Graphano Energy
Pepco Group

