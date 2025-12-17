IRW-News: UniDoc Health Corp.: UniDoc stellt Installation des H3 Health Cube in Italien fertig

IRW-PRESS: UniDoc Health Corp.: UniDoc stellt Installation des H3 Health Cube in Italien fertig

- Der KI-gestützte Health Cube steht ab sofort den Patienten im Dorf Guardia Perticara in der italienischen Region Basilikata zur Verfügung.

VANCOUVER, British Columbia, 17. Dezember 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF) (UniDoc oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Installation seines H3 Health Cube in Italien abgeschlossen wurde. Mit dem über die Firma UniCheck SRL, den inländischen Partner von UniDoc, verkauften Health Cube, der im Territorial eHealth Centre im Dorf Guardia Perticara in der italienischen Region Basilikata eingerichtet wurde, findet die Verbreitung in der Basilikata ihre Fortsetzung.

Das Wichtigste in Kürze:

- Die Installation des H3 Health Cube im Territorial eHealth Centre des Dorfes Guardia Perticara in der italienischen Region Basilikata wurde abgeschlossen.

- Das neue Versorgungstool wurde in einen bestehenden Raum integriert und ästhetisch ansprechend an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

- Die Einrichtung wurde im Rahmen der regionsweiten Einführung eines eHealth-Systems über die Firma UniCheck SRL, UniDocs Partner in der Region, verkauft.

Wir setzen die Einführung in der Basilikata gemeinsam mit UniCheck SRL fort. Anhand dieser Installation wird deutlich, dass der H3 Health Cube auch für die einschränkenden Gegebenheiten einer historischen Stätte konfiguriert werden kann und gleichzeitig den klinischen Workflow im privaten Bereich bzw. den Zugang der Gemeinde zur Gesundheitsversorgung unterstützt, so Tony Baldassarre, CEO von UniDoc Health Corp.

Das eHealth Centre befindet sich in den restaurierten Räumlichkeiten eines historischen Gebäudes neben der Dorfapotheke. Eine örtliche Initiative hat das Zentrum als eHealth-Anlaufstelle für die Dorfbewohner eingerichtet. Um die Ästhetik vor Ort zu erhalten und den verfügbaren Gegebenheiten Rechnung zu tragen, wurde der Health Cube nicht als eigenständiger Kiosk, sondern innerhalb eines bestehenden Raums konfiguriert und eingerichtet. Aus Sicht des Unternehmens zeigt sich in dieser Installation die Anpassungsfähigkeit der Plattform an kundenspezifische Formfaktoren.

Laut den örtlichen Projektunterlagen wurde die Initiative von Bürgermeister Pasquale Montano und Luigi De Lorenzo, dem Präsidenten des Interessenverbandes GAL Interiore, unterstützt. Das erklärte Ziel ist hier, den Bewohnern der Umgebung einen zeitnahen Zugang zu Ärzten und medizinischen Fachkräften, einschließlich Fernkonsultationen und -diagnosen, zu ermöglichen.

Das Zentrum ist mit der Health Cube-Technologie von UniDoc ausgestattet, die damit eine Reihe von Dienstleistungen - von der Grundversorgung bis hin zu Facharztkonsultationen - unterstützt. Die Einrichtung wird als Diagnosezentrum der ersten Stufe beschrieben, das Ärzte bei der Beurteilung und Triage unterstützt und notfalls auch eine Entscheidung über die Überweisung an eine Spezialklinik ermöglicht.

Mit dieser Einrichtung wird die eHealth-Initiative der Region Basilikata unterstützt. In einer früheren Pressemitteilung vom 21. Mai 2024 berichtete das Unternehmen, dass UniDoc durch seine Partnerschaft mit UniCheck SRL zum bevorzugten eHealth-Technologie-Ausstatter der Region Basilikata ernannt wurde.

Die Installation im Dorf Guardia Perticara folgt auf eine frühere Ankündigung des Unternehmens, welche die Einrichtung eines H3 Health Cube in der Gemeinde Aliano in der italienischen Provinz Matera betraf; diese wurde als Teil derselben Initiative der italienischen Regierung zur Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsdienstleistungen in unterversorgten Gebieten beschrieben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82252/UDOC_171225_DEPRcom.001.jpeg

Der fertig installierte H3 Health Cube im Dorf Guardia Perticara in der italienischen Region Basilikata.

Für das Board of Directors

~Antonio Baldassarre~

Antonio (Tony) Baldassarre

CEO, President & Direktor

UniDoc Health Corp.

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF)

UniDoc entwickelt eine E-Health-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in dem Patienten eine umfassende Konsultation erhalten können, als wären sie vor Ort in einer Arztpraxis. E-Health kommt einem großen Teil der Bevölkerung zugute, der im Bereich des Zugangs, der Erfahrung oder des Verständnisses der Online-Computertechnologie mit Herausforderungen konfrontiert ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die physische Zugänglichkeit einen entscheidenden Aspekt seines Geschäftsangebots darstellt. UniDoc ist bestrebt, innerhalb eines beschleunigten Zeitrahmens durch die Bereitstellung eines ausgezeichneten Produkts und eines ausgefeilten Geschäftsnetzwerks Shareholder-Value zu generieren. Das UniDoc-Team freut sich über Kontaktaufnahmen, Fragen und Interesse. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und regen Sie andere an unserem Unternehmen Interessierte an, unsere Website unter www.unidoctor.com zu besuchen und sich in unseren Verteiler einzutragen, um die neuesten Informationen mit aktuellen Nachrichten zu unseren Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritten zu erhalten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

UniDoc Investor Relations

Tel: +1 778.383.6731

E-Mail: info@unidoctor.com

Matt Chatterton, Direktor

Tel: +1 778.613.2082

E-Mail: matt@unidoctor.com

Medienanfragen richten Sie bitte an media@unidoctor.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wird sein, wahrscheinlich, außer, erwarten, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung bzw. anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen über den Nutzen des Einsatzes des Health Cube im Territorial eHealth Centre in Guardia Perticara (Basilicata), Italien, für die Gemeinschaft.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements, die im Lichte ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, beinhalten unter anderem die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und etwaiger Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; sowie alle anderen Risiken, die in dem jährlichen Lagebericht (MD&A) des Unternehmens für das Jahr zum 31. März 2025 unter der Überschrift Risk Factors beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem diese Aussagen getroffen werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens bzw. das Ausmaß im Voraus zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82252

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82252&tr=1

