Swiss Central City Real Estate Fund setzt strategische Optimierung erfolgreich um und bestätigt Ausschüttungsbandbreite für 2025

Verkauf einer kommerziell genutzten Liegenschaft in Genf für CHF 56.3 Mio.

Reduktion Fremdfinanzierungsquote auf rund 20% per Jahresende 2025

Ausschüttungsbandbreite von CHF 2.40 - 2.50 pro Anteil für 2025 bestätigt

Wohnquote im Portfolio (nach Transaktion) von über 54%; Leerstandsquote hält sich auf niedrigen 2.3%

Strategischer Handlungsspielraum für Capital Recycling im Jahr 2026

Die Fondsleitung des Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) hat die kommerziell genutzte Liegenschaft an der Rue des Deux-Ponts 2-4 in Genf im Rahmen einer langfristig ausgerichteten Portfoliooptimierung verkauft und sichert damit substanziell Liquidität für die kommende Ausschüttung und die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit Rücknahmen. Aus Sicht der Fondsleitung war die Entwicklungsperspektive der Liegenschaft stark beschränkt. Der Fonds erzielt einen Verkaufserlös von CHF 56.3 Mio., wodurch die Fremdfinanzierungsquote per Jahresende 2025 auf ein Niveau von rund 20% gesenkt werden kann. Aus dem Verkauf resultiert ein Abschlag gegenüber dem letzten publizierten Verkehrswert vom 30.06.2025, der zu einer Reduktion des Net Asset Value (NAV) von CHF 2.68 pro Anteil führt. Demgegenüber wird die Steuerlast des Fonds deutlich reduziert und stärkt die zukünftige Finanzkraft substanziell. Zudem verbessert sich die Bruttorendite nach der Transaktion um rund 0.1 Prozentpunkte auf 3.8%. Der Verkauf wurde bereits beurkundet, die Eigentumsübertragung findet noch im Dezember 2025 statt.

Das Portfolio umfasst danach 32 Liegenschaften an innenstädtischen Lagen mit einem geschätzten Gesamtverkehrswert von rund CHF 438 Mio. Die Mieterträge dieser Liegenschaften sind mit einer Leerstandsquote von weiterhin tiefen 2.3% und einem WAULT der kommerziellen Mietverträge im Portfolio von hohen 8.2 Jahren langfristig gut gesichert. Durch die Transaktion erhöht sich die Wohnquote im Portfolio auf 54.4%. Damit zeigt sich das Portfolio optimal für eine langfristig stabile Performance positioniert.

Aus heutiger Sicht geht die Fondsleitung für das Geschäftsjahr 2025 von einer erhöhten Ausschüttung in einer Bandbreite von CHF 2.40 - 2.50 aus und bestätigt zugleich die bislang kommunizierten, langfristig ansteigenden Ausschüttungsziele. Zur weiteren Stärkung der langfristigen Ertragskraft hat die Fondsleitung zudem entschieden, die im 2025 reduzierte Gebühr von 0.35% p.a. für die Leitung des Immobilienfonds, das Asset Management und den Vertrieb, zu verlängern und auch für das Jahr 2027 unverändert beizubehalten. Der Fonds startet positiv ins 2026 und wird im kommenden Jahr und in den Folgejahren strategische Möglichkeiten von Capital Recycling zur Ertragssicherung und Ertragssteigerung prüfen und umsetzen.