Abschluss von Mercosur-Handelsdeal muss verschoben werden
dpa-AFX · Uhr
Brüssel (dpa) - Die eigentlich für diesen Samstag geplante Unterzeichnung des EU-Freihandelsabkommens mit vier südamerikanischen Mercosur-Staaten muss verschoben werden. Das teilte eine EU-Beamtin am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit.
