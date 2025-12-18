W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Abschluss von Mercosur-Handelsdeal muss verschoben werden

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die eigentlich für diesen Samstag geplante Unterzeichnung des EU-Freihandelsabkommens mit vier südamerikanischen Mercosur-Staaten muss verschoben werden. Das teilte eine EU-Beamtin am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit./aha/DP/men

