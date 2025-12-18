Jahresrückblick 2025 & Ausblick 2026 – Wo liegen die Chancen? - Kostenloses Webinar heute um 19:00

Das Börsenjahr 2025 neigt sich dem Ende zu – Zeit für eine fundierte Einordnung und den Blick nach vorn. In diesem Webinar analysieren Malte Kaub und Dirk Friczewsky zunächst kompakt die Performance ausgewählter Trading-Szenarien aus 2025. Im Mittelpunkt steht jedoch der Ausblick auf 2026: Welche Markt-Szenarien sind realistisch, wo entstehen neue Chancen und Risiken?

Der Fokus liegt dabei auf den Währungsmärkten, wichtigen Indizes sowie Gold. Ergänzend fließen aktuelle Erkenntnisse von Tradern aus London und die Hypothesen führender Investmentbanken in die Analyse ein.

Erhalten Sie wertvolle Impulse für Ihre Marktstrategie 2026 – melden Sie sich jetzt zu diesem spannenden Webinar an!

Donnerstag, 18.12.25, 19:00 Uhr

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.