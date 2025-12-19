W​e​r​b​u​n​g ausblenden

BVB gegen Gladbach: Borussen-Duell unter Flutlicht

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund möchte sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. Im brisanten Prestigeduell mit Borussia Mönchengladbach dürfte sich am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) entscheiden, wie die Stimmung über Weihnachten und den Jahreswechsel wird. In der Fußball-Bundesliga ist der BVB unter Trainer Niko Kovac seit sieben Spielen ungeschlagen, holte dabei aber auch mehrere Remis.

Gladbach, das zuletzt zu Hause 1:3 gegen den VfL Wolfsburg verlor, will in Dortmund seine Auswärtsserie fortzusetzen: Die Fohlen gewannen die letzten drei Gastspiele, ohne ein einziges Gegentor zu bekommen. Vier Mönchengladbacher Zu-Null-Auswärtssiege in Folge gab es in der Bundesliga bisher noch nie. Doch in Dortmund verlor die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski die letzten elf Begegnungen./jgl/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB
Duell

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street steht nach deutlicher KI-Schwäche vor Erholung15. Dez. · dpa-AFX
Wall Street steht nach deutlicher KI-Schwäche vor Erholung
Italienischer Fußballclub
Kurssprung bei Juventus-Aktien nach Tether-Offerte15. Dez. · dpa-AFX
Kurssprung bei Juventus-Aktien nach Tether-Offerte
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen17. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden