Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1712 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1712 (Donnerstag: 1,1719) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8538 (0,8533) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87600 (0,87460) britische Pfund, 184,15 (182,55) japanische Yen und 0,9318 (0,9316) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
