Devisen: Eurokurs gibt weiter nach
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im späten US-Währungsgeschäft auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gefallen. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1648 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1675 (Mittwoch: 1,1684) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8565 (0,8558) Euro gekostet.
Konjunkturdaten aus den USA fielen besser aus als erwartet. In der vergangenen Woche wurden weniger Erstanträge auf Arbeitshilfe gestellt als angenommen. Die Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik in den USA spielen./bek/men
