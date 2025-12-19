W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Rubio über Ukraine-Gespräche: Noch einen langen Weg vor uns

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat sich vor neuen Gesprächen in Miami über einen möglichen Frieden in der von Russland angegriffenen Ukraine verhalten geäußert. "Ich denke, wir haben Fortschritte gemacht, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, und natürlich kommt das Schwierigste immer am Schluss", sagte Rubio bei einer Pressekonferenz in Washington.

Er selbst werde am Samstag bei den Gesprächen in Florida vermutlich teilweise dabei sein, sagte Rubio. An diesem Wochenende treffen sich in Miami Vertreter der US-Regierung, des Kremls und der Ukraine zu getrennten Gesprächen über ein Ende des Kriegs/tm/DP/nas

