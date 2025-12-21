W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Kiew berichtet von Angriff auf Ziele im Kaspischen Meer

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KIEW (dpa-AFX) - Das ukrainische Militär hat nach eigener Darstellung ein russisches Kriegsschiff im Kaspischen Meer mit Drohnen angegriffen und beschädigt. Das Schiff "Ochotnik" (Jäger) habe sich auf einer Patrouillenfahrt in der Nähe einer Öl- und Gasförderplattform befunden, teilte der Generalstab in Kiew auf Telegram mit. Zudem sei eine Ölbohrplattform getroffen worden.

Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. Von russischer Seite gab es dazu keine Angaben. Das Kaspische Meer ist gut 1.800 Kilometer von der ukrainischen Küste entfernt. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bereits Kampfdrohnen mit einer Reichweite von über 2.000 Kilometern entwickelt./cha/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Maue Wirtschaft, aber lockere Zinspolitik - mein Blick aufs kommende Jahrgestern, 14:30 Uhr · Acatis
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen17. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden