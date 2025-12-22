Infineon und Aixtron gefragt nach Chip-Rally an der Nasdaq

Die Aktien aus dem deutschen Halbleitersektor haben am Montag im Windschatten starker US-Chipwerte überdurchschnittlich zugelegt. Für die Titel von Infineon ging es an der Spitze des Dax zuletzt um 1,8 Prozent nach oben auf 36,47 Euro. Die Papiere von Aixtron gewannen als bester Wert im MDax 2,6 Prozent auf 17,06 Euro und stoppten damit vorerst ihren jüngsten Abwärtstrend.

Am Freitag hatten einige Halbleiteraktien an der US-Technologiebörse Nasdaq stark vorgelegt: Micron und Lam Research waren auf Rekordhöhen geklettert, während sich AMD von ihrem jüngsten Verlust erholt hatten.