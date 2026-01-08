Chiphersteller

Infineon-Aktien rutschen nach Mehrjahreshoch deutlich ab

Uhr (aktualisiert: Uhr)
Infineon Headquarter Germany
Infineon Headquarter Germany · Quelle: Lukassek/Shutterstock.com

Infineon haben am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Verlusten ihre Gewinne der beiden Vortage revidiert. Das Minus belief sich wenige Minuten vor dem Xetra-Schluss auf 3,6 Prozent. Damit waren Infineon im Dax unter den schwächsten Werten.

Händler verwiesen auf eher verhaltene Aussagen des Chipherstellers zum derzeitigen Geschäft. Damit würde Infineon die jüngst vom US-Chipkonzern Microchip gezeigte Dynamik noch nicht nachvollziehen. Noch am Morgen waren die Titel zum Auftakt mit 42,36 Euro auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren geklettert. Mit dem aktuellen Minus fielen sie auf 40,64 Euro zurück.

